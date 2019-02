Hombre protesta en Venezuela con cenizas de hija que murió por falta de medicinas

En medio de la crisis en Venezuela, la más álgida de los últimos meses, miles de personas salieron a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro y a favor del ingreso de ayuda humanitaria. Entre ellos, llamó la atención la presencia de un padre de familia que llevaba una caja en la mano. La periodista que lo entrevistó nunca se imaginó la conmovedora historia que habría detrás de aquella escena.

"Hoy por primera vez me quebré trabajando. Un señor me pidió que lo entrevistara y me sorprendió diciéndome que en la cajita cargaba a su hija que murió por falta de medicamentos", escribió en Twitter la periodista Herminia Fernández desde el lugar de las protestas en Venezuela.

Heminia Fernández, corresponsal de la cadena France 24 en Venezuela, se acercó a entrevistar al padre de familia que cargaba la caja de madera en un brazo junto a la bandera de la República Bolivariana. Este le dijo: "Mi hija ya estuviese cumpliendo dos años de vida, pero se fue por falta de medicinas y muchas otras cosas".

Las declaraciones de este hombre conmovieron a Herminia Fernández, quien publicó el video en su cuenta de Twitter y junto con ella cientos de personas criticaron la represión y peripecias por las que tiene que pasar el pueblo durante la crisis en Venezuela.

Venezuela atraviesa una de sus peores crisis de medicamento de los últimos años. La represión del régimen de Nicolás Maduro se ha obstinado en no permitir el ingreso de ayuda humanitaria, en cuyo interior se encuentran medicamentos para los millones de enfermos que lo necesitan dentro del país.

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, dijo en conferencia de prensa desde que Cúcuta, Colombia, que son aproximadamente más de 300 000 pacientes de VIH quienes no pueden acceder a medicinas y están condenadas a la muerte. Como ellos, otros enfermos también necesitan urgente la ayuda humanitaria.

La represión del régimen chavista ha desencadenado una ola de protestas en Venezuela. La misma que llegó a su punto más alto cuando cientos de personas ocuparon las fronteras para protestar y luchar por que se permita el ingreso con la carga humanitaria desde Colombia.