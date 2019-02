Estados Unidos llama tirano a Maduro y promete "tomar acciones" ante violencia en Venezuela

Ante los hechos de violencia a los pobladores que acompañaban el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela en las fronteras de Colombia y Brasil, Estados Unidos condenó el accionar de los matones de Maduro y prometió "tomar acciones", informó el secretario de la Casa Blanca, Mike Pompeo.

"¿Qué clase de tirano enfermo evita que la comida llegue a su pueblo hambriento? Las imágenes de camiones llenos de ayuda quemándose son repugnantes", escribió Pompeo a través de Twitter, refiriéndose a los disturbios en las fronteras donde los militares impidieron el paso de camiones con alimentos y medicinas.

Luego de conocerse la cifra de al menos dos fallecidos por ataques de la Guardia Civil Bolivariana en los disturbios de este sábado, diversas instituciones internacionales condenaron la represión ordenada por Nicolás Maduro.

"Estados Unidos tomará acciones contra aquellos que se oponen al restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. Ahora es momento de actuar para apoyar las necesidades del desesperado pueblo venezolano", agregó Pompeo en su cuenta de red social.

Pompeo también se refirió a las opuestas acciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señalando que se esfuerza para obtener ayuda para la población, mientras que Nicolás Maduro envía bandas armadas para atacar a civiles inocentes.

We denounce Maduro’s refusal to let humanitarian assistance reach #Venezuela. What kind of a sick tyrant stops food from getting to hungry people? The images of burning trucks filled with aid are sickening. pic.twitter.com/bJ1Qsxkgx8