Juan Guaidó llama asesino a Nicolás Maduro por celebrar "masacre al pueblo Venezolano"

Esta tarde, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de 'asesino' a Nicolás Maduro por "acción y omisión" en la represión militar en contra del pueblo venezolano en el ingreso de la ayuda humanitaria.

El también presidente de la Asamblea Nacional dio una conferencia de prensa junto al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Colombia, Iván Duque.

Guaidó condenó el accionar del gobierno de Nicolás Maduro que permitió la fuerte represión de la Guardia Nacional Bolivariana que ha dejado, según la oposición, 14 muertos y centenares de heridos.

"Ahí está claramente el asesino por acción y omisión. (...) Hoy el que le pone costo a las vidas humanas es Nicolás Maduro, hoy quienes celebran una masacre están en Miraflores", sentenció

Guaidó informó que más de 60 funcionarios de las Fuerzas Armadas, que corresponde al 80%, rechaza a Maduro y lo reconocen a él como presidente interino.

"No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo celebra que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita. No le deben ningún tipo de lealtad", mencionó Guaidó.

El presidente interino de Venezuela condenó los hechos violentos y la quema de medicamentos de los cargamento que llevaban ayuda humanitaria.

"Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino: el crimen de exterminio por acción y omisión. Por acción de grupos irregulares que dispararon de manera inescrupulosa donde masacraron a nuestros indígenas, donde masacran en este momento a la población que con paz exigen sus derechos de manera pacífica y constitucional", agregó Guaidó.

El presidente de la Asamblea Nacional se refirió también a la publicación de Diosdado Cabello, el número dos más poderoso de Venezuela, en la que se burla de los rostros de la oposición en la reunión posterior a los disturbios del intento de ingreso de la ayuda humanitaria.

"Ustedes celebran la masacre de nuestra gentes, la muerte de más venezolanos. (...) Hoy Venezuela vio la peor cara de la dictadura", enfatizó.

Guaidó pidió insistir y resistir al pueblo de Venezuela. Anunció su participación para la cumbre del Grupo de Lima que se realizará el día lunes 25 de febrero para discutir sobre los hechos violentos contra la población venezolana.