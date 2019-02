“Ella intentaba esto”: cónsul de Paraguay culpa a víctima de acoso sexual

Escándalo en Argentina. El cónsul general de Paraguay en Buenos Aires, Héctor Figueredo, renunció el pasado miércoles por la denuncia de acoso sexual que Anna Grissetti puso en su contra.

La joven de 24 años, Anna Grissetti, denunció que Héctor Figueredo la invitó a pasar la noche con él después de conocerlo en la embajada de Paraguay ubicada en Buenos Aires.

Anna Grissetti mostró las conversaciones que había tenido con el exdiplomático de Paraguay. Según la muchacha, ella había acudido a la embajada para coordinar un encuentro juvenil de su comunidad en Buenos Aires, Argentina. Horas más tarde, recibió mensajes de Héctor Peredo.

“Hoy me siento denigrada, siento que hubo una total falta de respeto del señor Héctor Figueredo hacia mi persona y hacia todas las mujeres, a las cuales por ser del género femenino, este hombre cree que puede poseer a su voluntad, haciendo uso de su nombramiento para satisfacer sus perversiones”, escribió Anna Grissetti en su cuenta de Facebook.

En la conversación de WhatsApp ellos coordinaban una reunión. Pero él le agrega: “Inclusive te invito a que te quedes conmigo esta noche”. Ella responde de manera tajante que no vino para eso.

Tras la difusión de esos mensajes, el cónsul de Paraguay en Argentina renunció.

Sin embargo, intentó defenderse a través de declaraciones en medios de comunicación. La versión de Héctor Figueredo es que el ministro Antonio Aranda le había pedido que le ayudara a Anna Grissetti a buscar un departamento. “Yo como caballero la invité cordialmente a que se quede. Ella vive a cinco horas de Buenos Aires”, aseguró según Infobae. Esa información fue desmentida por la denunciante de acoso sexual.

“En el fondo ella intentaba esto. Alguien, algún grupo, la utilizó para hacer esta denuncia en contra mía. Soy una víctima de esta situación. No entré en el juego, no me relacioné con esta chica”, dijo el excónsul de Paraguay en Buenos Aires, Argentina sobre la acusación de acoso sexual.

Por otra parte, Héctor Figueredo es el segundo funcionario que renuncia pro este motivo. Julián Vega, director de Migraciones de Paraguay, fue denunciado por acosar sexualmente a una traductora taiwanesa.