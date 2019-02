Venezuela: general chavista abandona a Maduro y reconoce a Juan Guaidó [VIDEO]

El exjefe de contrainteligencia militar de Venezuela y diputado del chavismo, Hugo Carvajal, reconoció a Juan Guaidó, como presidente encargado, y pidió a Nicolás Maduro asumir la crisis del país.



"Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres", dijo en un video difundido en Twitter.

El ahora legislador, quien fue cercano al fallecido Hugo Chávez, calificó de "usurpador" a Nicolás Maduro por no aceptar la ayuda humanitaria que se encuentra bloqueada en la frontera por militares. Además, señaló que las Fuerzas Armadas de Venezuela "están subyugadas bajo lineamientos cubanos" y que no tienen capacidad de enfrentar a ningún enemigo.



"Como responsable de vigilar el estamento militar de Venezuela por más de 10 años, siento el deber de ser claro con mi Fuerza Armada [...] el día de hoy técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo, el que diga lo contrario miente", precisó.

El exgeneral pidió a Maduro detenerse y asumir su responsabilidad como, según declaró, lo hizo Chávez el 11 de abril de 2002 cuando ocurrió el golpe de Estado en su contra y se registraron cerca de 20 muertos. "En cambio tú (Maduro) has asesinado a cientos en las calles sin contar a los fallecidos por la falta de medicinas. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra, asume la crisis humanitaria, la social, la económica y la política", agregó