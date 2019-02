Mujer pagará más de 100 mil dólares a expareja por separalo de su hijo

La justicia de Argentina condenó a una mujer a pagarle más de 100 000 dólares a su expareja por haberlo separado de su hijo durante casi 18 años. En todo ese tiempo, relata el afectado, la mujer inventaba cualquier excusa para que el menor no vea o salga con su papá.

Se separaron cuando el hijo era solo un bebé. Como padres habían quedado en que él le pasaría una pensión al niño y se acoplaría a un régimen de visitas. Sin embargo, la mujer no se lo permitía inventándole cualquier excusa.

Al principio, mientras el niño era un bebé, la mujer le decía al padre llamado Diego Friedleier que su hijo estaba enfermo y que no podría estar con él. Cuando creció, amedrentaba al menor para que desistiera de querer salir con su padre.

Según relata Diego Friedleier a la televisión de Argentina, su expareja golpeaba a su hijo cuando regresaba a casa después de un día juntos. En una oportunidad este tuvo que pedir la ayuda de las autoridades de su país para que evitara tal maltrato.

En una ocasión la madre pagó a un policía para que detuviera al padre acusándolo de infringir la justicia. El hecho debía ser percibido por su niño para que ya no quisiera seguir saliendo con Diego Friedleier.

Entre tantas idas y venidas legales, luego de 13 años de juicio, Diego Friedleier cree que por fin se hizo justicia, pues la Cámara de Argentina falló a su favor y condenó a la madre a pagarle 101 000 dólares por los daños que le ocasionó.

“A mí la plata no me interesa”, dice Diego Friedleier a la televisión de Argentina. “Yo lo único que quiero es poder ver a mi hijo, pero este no quiere verme, según es lo que me dice la madre”, afirma lastimado.