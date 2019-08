Venezuela Aid Live: Juan Guaidó se pronunció en Cúcuta junto a presidentes

EN VIVO Venezuela Aid Live Hoy viernes 22 de febrero en Cucuta, frontera de Colombia. El concierto por la paz y en contra de Nicolás Maduro se transmitirá por internet, MTV Latinoamérica, entre otros canales.

El objetivo del concierto por Venezuela es recaudar 100 millones de dólares para paliar la crisis del país petrolero y proteger la ayuda humanitaria que, según el presidente encargado Juan Guaidó entrará “sí o sí”.

PUEDES VER Venezuela Aid Live EN VIVO: el minuto a minuto de este megaconcierto en Cúcuta

Sigue la transmisión EN VIVO

7.16 p.m El presdiente Iván Duque pidió al pueblo de Venezuela que apoyen a Juan Guaidó como presidente encargado del país caribeño

7.12 p.m El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro le dijo a Nicolás Maduro en el megaconcierto Venezuela Aid Live: "no sea cobarde, no sea indecente, de atacar a desarmados, de actuar completamente despojado de la ética y trasformar este tema en un modelo más de represión".

7.07 p.m Mañana esperamos que sea el día de la paz, de la tolerancia y de la libertad. Que Dios bendiga y proteja a nuestra Venezuela querida", dijo Benítez.

7.03 p.m "A todos esas familias separadas que no están mirando con esperanza, que pronto Venezuela será libre, en libertad y democracia", dijo el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez.

7:02 p.m "Presidente Guaidó usted está cambiando la historia de Venezuela en 30 Días, que Dios los bendiga", concluyó Piñera en el megaconcierto Venezuela Aid Live.

Presidente Guaidó junto a sus homólogos de Colombia, Chile y Paraguay saludan a los asistentes al concierto de Venezuela Aid Live https://t.co/osMCrM0dKp pic.twitter.com/Ok7HrunQ8r — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) 22 de febrero de 2019

7.01 p.m "Yo estoy confiado en que mañana va a ser una gran día para Venezuela y el mundo entero. La fe está más fuerte que nunca. Yo espero que mañana Dios acompañe al pueblo Venezuela, ilumine a las Fuerzas Armadas y acompañe a Juan Guaidó", dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

6:57 p.m El presidente de la Asamblea Nacional opositora Juan Guaidó llega al concierto Venezuela Aid Live junto a Sebastián Piñera e Iván Duque.

6.29 p.m Además de ello, Nacho indicó que hay que dejar a un lado los rencores y envidias para trabajar por la libertad de Venezuela.

6.13 p.m Nacho cierra el megaconcierto Venezuela Aid Live junto a Chyno Miranda, luego de polémicas peleas y una separación que también le dolió al pueblo de Venezuela. En el recital Miguel Ignacio Mendoza invitó a Jesús al escenario y lo recibió con un abrazo para luego cantar 'Mi niña bonita'.

“Trabajando por nuestro país, por lo que queremos, la reconstrucción del país y de nosotros mismos”, indicó Nacho, mientras Chyno dijo que “es un solo sentimiento, un solo amor, por nuestras niñas bonitas y por Venezuela”.

5.11 p.m Al escenario de Venezuela Aid Live llega el cantante español Alejandro Sanz 'Back in City': "los venezolanos son los verdaderamente importante", y con ello también interpreta 'Corazón partío'.

5.09 p.m Artistas venezolanos agradecieron al Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) por apoyar al pueblo de Venezuela en todo momento.

4.58 p.m A Cúcuta llega Maná, aclarando que no quiere que el megaconcierto benéfico Venezuela Aid Live sea un mitin político. En el mismo canta 'Oye mi amor' y 'Rayando el sol': "Paz y democracia para Venezuela", dijo Fernando Olivera al terminar con la pequeña presentación.

4.45 p.m Montaner interpreta la 'Gloria de Dios' junto a los cantantes venezolanos Mau y Ricky.

4.41 p.m El venezolano Ricardo Montaner llega a los escenarios del megaconcierto Venezuela Aid Live con la 'Cima del cielo' que conmueve a los asistentes en Cúcuta, frontera de Colombia: Muy cerca de nosotros está Venezuela, las extraño mucho y me da mucho dolor todo lo que están pasando nuestros paisanos.

4.24 p.m Cruz prosigue con la canción 'Baja la Guardia' en el concierto Venezuela Aid Live: "la ayuda humanitaria llegue a quien tenga que llegar".

4.22 p.m Santiago Cruz pisa el escenario de Venezuela Aid Live con la canción 'Cuando regreses' y se lo dedicó a los inmigrantes venezolanos que salieron del país petrolero por la crisis económica, política y social.

4.19 p.m Gusi llega a los escenarios en la frontera de Cúcuta para el concierto beneficiario por Venezuela.

Con la bandera de Venezuela en la mano, Carlos Vives, Gusi y Santiago Cruz se unen a las voces que piden un cambio positivo para el vecino país. Siga en vivo el #VenezuelaAidLive aquí>>> https://t.co/t29Doh0NrD pic.twitter.com/JJIqEgysIl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 22 de febrero de 2019

4.07 p.m Vives invita al escenario de Venezuela Aid Live al también cantante Santiago Cruz e interpretan 'La tierra del olvido'. Además mandan un saludo Yordano, cantante venezolano que no pudo estar en el evento por problemas de salud.

3.55 p.m Carlos Vives llega al concierto Venezuela Aid Live con 'La bicicleta' y prosiguió con 'Robarte un beso', dueto que hace con Sebastián Yatra.

3.37 p.m La animador venezolana Camila Canabal presenta a Fonseca en el megaconcierto Venezuela Aid Live e interpreta 'Puede ser' y termina con 'Te mando flores'.

3.33 p.m El cantante dominicano, junto al grupo 440, prosigue con la canción 'Para ti' en el Venezuela Aid Live en la frontera con Colombia, Cúcuta.

3.28 p.m Juan Luis Guerra llega al concierto Venezuela Aid Live y comienza con 'Ojalá que llueva café'.

3.25 p.m "No están solos, estamos con ustedes, dice Luis Fonsi a los presentes del megaconcierto en Cúcuta y comienza con la canción 'Yo no me doy por vencido'. Asistentes corean la melodía. Fonsi se despide dando las gracias a Colombia y Venezuela.

3.19 p.m Llega Luis Fonsi al concierto Venezuela Aid Live con 'Despacito' y pone a bailar a los presentes.

3.16 p.m Carlos Baute terminó con 'Colgando en tus manos' en el megaconcierto Venezuela Aid Live.

3.10 p.m "Esta canción yo sueño con cantarla libre, con medicinas, con alimentos, que haya democracia", con estas palabras comenzó 'Yo me quedo en Venezuela', una canción que ha sido el himno de los inmigrantes venezolanos.

3.00 p.m La modelo y periodista Patricia Zavala presentó a Carlos Baute y este interpretó la canción 'Viva Venezuela mi patria querida': "A los que nos están viendo Venezuela Aid Live.com para ayudar a nuestra gente" y prosiguió con 'Te Regalo'.

2.52 p.m Bosé le pidió a la ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y expresidenta de Chile que "mueva sus nalgas" hasta Cúcuta para que observe lo que estaba sucediendo en el megaconcierto Venezuela Aid Live y prosiguió con la canción 'Te Amaré.

2.50 p.m "Maduro lárgate ya, Maduro vete, lo más lejos que puedas, porque Venezuela no es tuya no ni de tus compañeros del narcotráfico, porque los venezolanos no te quieren. Esto lo vengo peleando desde hace 20 años. hoy es el día más importante de mi vida", dijo Bosé en el concierto Venezuela Aid Live en la frontera con Colombia.

2:46 p.m Miguel Bosé llega al concierto por Venezuela en la frontera con Colombia Cúcuta con 'Nada paticular'.

2.39 p.m El mexicano Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos dijo a los presentes que 'Cara luna' la compuso mientras iba en un taxi de la ciudad de Caracas. Hoy miles corean la canción en el concierto Venezuela Aid Live.

2.34 p.m Bacilos llega al escenario agradeciendo a la activista y esposa de Leopoldo López Lilian Tintori y exdiputada opositora María Corina Machado, quienes "se han fajado" por la libertad de Venezuela. Seguidamente cantan 'Tabaco y Chanel'.

2.29 p.m Asistentes en el concierto Venezuela Aid Live corean la canción 'Felices los 4' de Maluma. El reggaetonero agradeción a los venezolanos Servando, del dúo Servando y Florentino, y Cáceres, quienes forman parte de la composición de la canción.

2.26 p.m Prosigue con la canción 'Corazón' modo acústico para los venezolanos en el concierto Venezuela Aid Live. Recordemos que es un recital con el objetivo de recolectar 100 millones de dólares e ingresar la ayuda humanitaria el día de mañana.

2.23 p.m "Que viva la libertad de Venezuela y latinoamérica", dice el reggaetonero mientras interpreta 'Marinero' en el megaconcierto Venezuela Aid Live.

2.17 p.m Sivestre Dangon termina con la canción 'Ya no me duele más' y se despide con un beso en el megaconcierto Venezuela Aid Live.

2.10 p.m Sivestre Dangond y Maluma se unen en el concierto Venezuela Aid Live con la canción 'Vivir bailando'.

2.09 p.m "Esto pudiéramos evitarlo si el corazón de otras personas se fueran doblegado (...) Están cegados. Si la música y si los artistas hacen que los corazones se muevan, aquí nos vamos a quedar los días que sean (...) Todos somos Venezuela", dijo Dangond.

2.04 pm. SIlvestre Dangond comienza comienza a cantar 'cásate conmigo' en el megaconcierto Venezuela Aid Live.

1.56 p.m Miles de venezolanos lloran por las palabras del conferencista mexicano Daniela Habif en el megaconcierto Venezuela Aid Live: "Nada ni nadie puede detener a una nación que nunca se da por vencinda".

Daniel Habif a Venezuela: "Gracias Venezuela, por aguantar y soportar el peso del dolor, gracias por no darte por vencido. Gracias porque hay que ser muy valiente para sonreír cuando estamos quebrados por dentro" https://t.co/TOSuHaAnDq pic.twitter.com/MO3l7B3w3h — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) 22 de febrero de 2019

01.10 p.m. Miles de personas dan la bienvenida al cantante argentino Diego Torres al Venezuela Aid Live. "Es un placer estar acá y acompañar al pueblo venezolano al otro lado de la frontera". 'Sueños', es la primera canción con la que inicia su presentación. Minutos antes le envió un mensaje al pueblo venezolano a través de Twitter.

Diego Torres envía un mensaje a los venezolanos a través de CNN en Español justo antes de subir al escenario del #VenezuelaAidLive https://t.co/q64VcMY66Y pic.twitter.com/UO8JbIMsgY — CNN en Español (@CNNEE) 22 de febrero de 2019

01.10 p.m. Los artistas venezolanos, Mau y Ricky, cantan junto al colombiano Camilo Echeverry, quien hace pocas horas se presentó junto a Richard Branson para dar los detalles del Venezuela Aid Live. "Lo mejor está por venir, Venezuela", dijeron.

12.56 p.m. Paulina Rubio inicia su presentación en el concierto en Cúcuta. La artista fue una de la primeras en confirmar su participación en este evento organizado por Richard Branson. "El mundo nos está viendo y queremos a Venezuela libre", dijo.

12.40 p.m. Se presentan en la tarima del Venezuela Aid Live la cantante Lele Pons. "Mis raíces están en Venezuela", dice para iniciar con el concierto. Ella presenta a su amigo artista Alesso, quien también se une a la causa.

12.30 p.m. El cantante Reik también participa del Venezuela Aid Live en la frontera de Colombia.

12.00 p.m. El cantante Chyno Miranda, quien se convirtió en una de los símbolos de la liberación de Venezuela se presenta en el megaconcierto en Cúcuta para apoyar esta causa. "Quiero decirle al mundo que la ayuda humanitaria va, señores", gritó el artista.

11:50 a.m. Danny Ocean, el intérprete de la canción 'Baby no': "Las personas que están en Venezuela, trabajemos en equipo para que todos podamos celebrar. Después de tres años que puedo estar acá".

11:50 a.m. Cantante Jean Carlos Canela es el tercer artista que se presenta en el megaconcierto en Cúcuta. Finaliza su presentación diciendo que muy pronto Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres. Esto debido a la represión que viven dichos pueblos por los regímenes que los gobiernan.

11:20 a.m. "No me podría llevar la muerte antes de ver a Venezuela libre", dice el cantante venezolano, José Luis Rodríguez 'El Puma'. "Basta ya de dictaduras de izquierda en América Latina.

11:14 a.m. Richard Branson saluda a los asistentes y les da la bienvenida al Venezuela Aid Live. "La música es el lenguaje universal", dice en su discurso.

11:00 a.m. Reymar Perdomo, la cantante venezolana que se hizo viral en las redes sociales por su tema 'Me fui', que se convirtió en el símbolo de la migración, inicia el Venezuela Aid Live con su icónica música.

10:26 a.m. Los asistentes al Venezuela Aid Live gritan el nombre de Juan Guaidó y cuentan los minutos para que inicie el show.

09:55 a.m. Juan Guadió pidió a la Fuerzas Armadas que sean parte de la salida a la crisis en Venezuela. "Como presidente (E) le hago un llamado a la FANB y a todos los venezolanos que estén dispuestos a ser parte de una salida a la crisis sin violencia, a dar un paso como el General @hugocarvajal4F. Solo así habrá garantías y reconocimiento para su futuro y el de todos", escribió vía Twitter.

Como presidente (E) le hago un llamado a la #FANB y a todos los venezolanos que estén dispuestos a ser parte de una salida a la crisis sin violencia, a dar un paso como el General @hugocarvajal4F



Solo así habrá garantías y reconocimiento para su futuro y el de todos — Juan Guaidó (@jguaido) 22 de febrero de 2019

09:35 a.m. Se confirmó la muerte de 2 indígenas por represión del régimen de Nicolás Maduro en la Gran Sabana. Asimismo, hay 22 heridos.

09:00 a.m. Carlos Baute, músico venezolano, pidió ayuda para su pueblo durante la conferencia. "Queremos medicina. Queremos comida. En Venezuela crece el 3 % diario la inflación. Es una locura. Se están muriendo de hambre en Venezuela. Estoy ocho años sin ir a Venezuela porque la última vez que estuve allí la pasé muy mal", afirmó.

08:50 a.m. Richard Branson dijo que logró conversar con Juan Guaidó por vía telefónica.

Empresario Richard Branson presente el concierto pic.twitter.com/dNEFwwNTyW — Manuel Cobela (@mcobelaVV) 22 de febrero de 2019

08:35 a.m. Inicia una conferencia de prensa previa al Venezuela Aid Live. Richard Branson agradece a todos los asitentes. "Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener muy buena música. Va a ser un día mágico y vamos a construir puentes de esperanza. Hay que ayudar a toda esta gente que tiene hambre y problemas de salud. El concierto va a ser magnífico. Les agradezco a los artistas, que están aquí gratis. No han cobrado nada", señaló.

08:30 a.m. Estados Unidos responsabilizará a las Fuerzas Armadas de Venezuela de haber algún acto de represión y durante el ingreso de ayuda humanitaria a la nación bolivariana.

08:00 a.m. El multimillonario Richard Branson visita las instalaciones donde se llevará a cabo el Venezuela Aid Live en el puente Tienditas. En diferentes oportunidades el empresario se refirió a este evento como "una guerra de conciertos" con el régimen de Nicolás Maduro.

06:30 a.m. Con sillas y pancartas en mano, cientos de familia se concentran en el lugar donde llegarán decenas de artistas para brindar apoyo a Venezuela y expresarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

06:10 a.m. El público comienza a llegar a los alrededores del lado venezolano ubicado en el puente fronterizo Tienditas, a solo 300 metros de sus oponentes políticos.

Canales para ver Venezuela Aid Live EN VIVO

Las páginas del nombre del concierto www.venezuelaaidlive.com y www.ayudaylibertad.com serán las que transmitirán el concierto Venezuela Aid Live, así como la cuenta de Instagram con el mismo nombre.

Además de ello, el canal español Antena 3 y MTV, que tienen señal en Venezuela, también trasmitirá el concierto del día viernes.

Lista de 32 artistas Venezuela Aid Live

En el Venezuela Aid Live, un evento que será patrocinado por el magnate y empresario Richard Branson, asistirán, hasta los momentos, 32 artistas:

DJ Alesso, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Carlos Baute, Camilo Echeverry, Cholo Valderrama, Gusi, Juan Luis Guerra y José Luis Rodríguez “El Puma”, Lele Pons, Luis Fonsi, Maluma, Nacho, Maná, Mau y Ricky, Nacho, Paulina Rubio, Reynaldo Armas, Reynaldo Amoroso, Santiago Cruz, Fonseca, Reik, Chyno Miranda, entre otros.

La organización del concierto Venezuela Aid Live, espera una asistencia de 250.000 personas. Fernán Ocampo, uno de las personas a cargo dijo que la explanada del Puente Tienditas en Cúcuta, Colombia, tiene capacidad para recibir a 500.000 personas.

La ayuda humanitaria fue pedida por el actual líder de la oposición Juan Guaidó, misma que llegó la madrugada del 14 de febrero a la frontera de Colombia y que el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que es cancerígena.

Además de ello, ha bloqueado el paso con tres contenedores en medio de la carretera del Puente Tienditas y cerrado las fronteras áreas y marítimas con las islas del Caribe Aruba, Bonaire y Curazao (ABC), ya que a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que es una ayuda forzada.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos es un “show”, pero hace dos días informó que llegaría una asistencia humanitaria para el país petrolero por parte de Rusia que se pagó “legalmente”.

Miles de venezolanos cruzan a diario la frontera con Colombia en busca de medicinas y alimentos escasos en su país. La mayoría regresa, pero muchos forman parte del éxodo forzado por la crisis, estimado por la ONU en 2,3 millones de personas desde 2015.

PUEDES VER Venezuela: precio dólar hoy viernes 22 de febrero del 2019

Hand off Venezuela: el concierto de Nicolás Maduro

Este evento se llevará a cabo hoy viernes 22 de febrero, el mismo día para el cual se ha planeado el Venezuela Aid Live. Según el régimen de Nicolás Maduro, se han convocado a más de 150 artistas cuyos nombres serán revelados el mismo día.

Decenas de artistas venezolanos participarán de este evento. Ellos piden que se detenga el supuesto intervencionismo por parte de los Estados Unidos.

El evento se llevará a cabo en el puente Tienditas, según el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas. Ademas, se tiene planeado que tenga una duración de tres días consecutivos.

"Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos. Nosotros defenderemos nuestro territorio", dijo el funcionario del régimen de Nicolás Maduro.

Qué significa AID LIVE en Español

Significa "Ayuda en vivo". Branson, organizador del "Venezuela Aid Live" dijo que espera “una batalla de los conciertos”, al referirse al evento musical “Hands off Venezuela”, que el Gobierno de Maduro anunció para la misma fecha.

Fecha, hora y canal para ver Venezuela AID LIVE EN VIVO

El concierto Venezuela Aid Live se realizará el próximo 22 de febrero desde las 11 de la mañana a través de las páginas www.venezuelaidlive.com y www.ayudaylibertad.com en donde también podrás donar para paliar la crisis en el país petrolero.

Además de ello, los canales Antena de España y MTV también trasmitirán el concierto Venezuela Aid Live.

Concierto Venezuela Aid LIVE EN VIVO: Horarios y canales por país