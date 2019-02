Actriz de cine para adultos denuncia que hombre que conoció en Tinder intentó violarla

Una mujer que labora como actriz de cine para adultos en PornHub denunció que fue víctima de un intentó de violación sexual por parte de un hombre que conoció en Tinder, el ampliamente usado aplicativo para citas.

Según contó la joven de 21 años, ella se encontró con el sujeto en un hotel de cerca del cruce de East 45th Street y Vanderbilt Avenue, en la ciudad de Nueva York, cuando de pronto, el hombre empezó a adoptar una actitud agresiva.

“Inmediatamente se volvió violento (...) Me sacó un cuchillo y dijo que me iba a violar”, narró a New York Post la víctima, quien prefiere ocultar su identidad por miedo a futuras represalias que puedan aparecer en su contra.

En su intento por salvar su vida, la actriz forcejeó con el sujeto y terminó con un corte en la mano. Al verla mal herida, intentó llevarla hasta el baño para cometer el abuso sexual, pero ella logró huir gracias a un descuido del victimario.

“Definitivamente estaba asustada por mi vida. Nunca antes había sido agredida con violencia (...) Honestamente, ahora tengo miedo de los hombres”, contó la joven al citado portal.

Del sospechoso, se sabe que es un hombre que puede estar entre los 18 y 25 años, mide alrededor de 1.77 metros y pesa alrededor de 80 kilos. La policía de Nueva York sigue en su búsqueda.

Por otro lado, la joven contó al New York Post que ingresó a trabajar en PornHub desde hace ocho meses y su lugar de residencia es California, a donde regresará luego que brinde toda la información necesaria a las autoridades para el esclarecimiento del caso.