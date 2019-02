La emotiva reacción de un niño que ve a dos mujeres casándose: "¡Mira mamá dos princesas!" [FOTOS]

Mientras la comunidad LGTBIQ sigue luchando para frenar el rechazo y la restricción hacia sus propios derechos, hay una generación que parece darles la esperanza de vivir en un mundo más tolerante y respetuoso para ellos: los niños.

Una nueva historia de amor en Instagram, entre parejas del mismo sexo nos da cuenta de esto a través de la reacción que tiene un pequeño al encontrarse con dos mujeres que acababan de contraer matrimonio. La conmovedora escena ya se ha hecho viral entre comunidades que apoyan la diversidad sexual en todo el mundo.

Emma Webster-Mocket, pareja y esposa de Bea Webster, fue quien hizo pública la historia a través de su cuenta personal de Instagram. Todo sucedió en el año 2017, exactamente el 14 de febrero, ‘Día de San Valentín’, fecha en la cual ambas mujeres contrajeron matrimonio. Bea y Emma abandonaban el Kibble Palace, en Reino Unido, para sellar el romántico momento con algunas fotografías cuando se encontraron con un niño que los miraba asombrados. La reacción, pese a lo que ambas podrían esperar, fue de sorpresa y felicidad del niño quién les dijo que veía en ellas a dos princesas.

“Mamá mira a esas princesas”, dijo el menor a su progenitora mientras miraba admirado a esta pareja de esposas quienes lucían unos elegantes y preciosos vestidos de color perla, tal como se aprecia en la fotografía de Instagram que compartió Emma. La publicación registra la emoción de Emma quien se emociona ante la reacción del pequeño quien la mira como si fuera una princesa, sin distinción.

Su pareja Bea, vía Twitter, reveló la conversación que ocurrió aquel día entre el niño, su madre y la pareja de esposas.

Niño: “Mira a esas princesas”

Mamá del niño: El piensa que ustede dos se ven como princesas.

Niño: “¿Una de ustedes se casó?

Emma:”¡Nos casamos una con la otra!”

Niño: ¿Dos princesas entonces” –asombradp-

Mamá del niño: “Sí, dos princesas se pueden casarse una con la otra”

Wee boy: LOOK AT THOSE PRINCESSES!

Boy’s mum: He thinks you both look like princesses

Wee boy: Did one of you get married?

Emma: We married each other!

Wee boy: 😲 Two princesses then?

Boy’s mum: Yes, two princesses can marry each other!

Wee boy: 😲🤯🤩



Happy 2 years my love ❤️ pic.twitter.com/LbuFdBV1HT