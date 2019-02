Niña de 9 años se suicidó luego de que su madre le prohibió usar el celular

Quiso ver videos de Youtube, pero su madre se lo negó. Esa habría sido la razón por la que una niña de 9 años se suicidó el último domingo en su vivienda en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Según recoge el diario The New York Post, la menor se había levantado al promediar las 9 de la mañana y le pidió el celular a su mamá para ver videos de Youtube. La mujer consideró que no era una buena hora para entregarle el móvil a su hija así que se lo negó.

Ante la negativa de su madre y la impotencia de no poder navegar en Youtube, la niña se regresó llorando a su cuarto y allí se suicidó.

Luego de un par de horas, al notar un largo silencio en la habitación de su hija, la mujer identificada como Jenifer por la policía de los Estados Unidos decidió subir a ver qué era lo que pasaba.

Al entrar a la habitación de la niña de nueve años la encontró colgada del techo con un cinturón.

De inmediato la mujer dio aviso a los servicios de emergencias de Estados Unidos quienes se llevaron a su hija hasta el Hospital St. Banabas del Bronx, de Nueva York. En el centro médico ratificaron la muerte de la menor al promediar las 11 de la mañana.

La policía de los Estados Unidos investiga profundamente las causas del suceso. La madre alegó que su hija siempre gustaba de ver videos en Youtube, pero que no le parecía nada bueno que la niña use el celular tan temprano.