"Nunca lo olvidarás": conmovedor gesto de un policía a una mesera embarazada

En Estados Unidos, el conmovedor gesto de un policía hacia una mesera embarazada se volvió muy popular en las redes sociales. La mujer no pudo creer la bondad con la que había sido tratada y contó entre lágrimas lo que pasó.

Cournet English, una joven de 7 meses de embarazo que trabaja atendiendo en un restaurante ubicado en la ciudad de Clementon fue sorprendida por un policía que había acudido a almorzar en su local.

Ella les había contado a algunos de los clientes que en los próximos días iba a pedir la licencia por maternidad debido a que tenía siete meses de embarazo y así lo exigen las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, no contaba con que el policía que allí se encontraba iba a tener un gesto de nobleza con ella.

Cuando el oficial pagó la cuenta cuyo monto eran casi 9 dólares, aprovechó para escribirle un conmovedor mensaje a Courtney English en el ticket del recibo. Además, el policía de Estados Unidos le dejó una importante propina.

“Disfruta el primero. Nunca lo olvidarás”, fue el mensaje que escribió el agente del orden junto a unos 100 dólares.

La persona de la caja se lo comunicó a Courtney English y la mujer embarazada no pudo contener las lágrimas. “Seguramente escuchó mi conversación con los otros clientes cuando les dije que iba a tener mi primer bebé y que pronto me iría del trabajo”, dijo al diario de los Estados Unidos, New York Post.

El padre de la mujer embarazada aprovechó sus redes sociales para contar el caso que de inmediato se volvió viral. En este mensaje agradeció al policía que tuvo un conmovedor acto de desprendimiento con su hija quien es madre soltera y “trabaja duro para poder llegar a fin de mes”, según señaló.

“Siempre escuchamos lo mal que está la policía, que te tratan como basura por su poder. Sí, estoy seguro de que hay algunas manzanas podridas, pero hay otros que arriesgan su vida para salvarnos. Son humanos y algunos hacen muchas cosas buenas todos los días que la mayoría de las personas nunca sabremos”, escribió el padre de Courtney English en redes sociales.

Pese a que su identidad no ha sido revelada, miles de usuarios en internet celebraron este noble gesto del policía y mencionaron que es necesario que actitudes como esta se repliquen en otros agentes.