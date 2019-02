Senador de Trump llega a línea roja de Venezuela con Colombia y aumenta la tensión

La crisis en Venezuela ha logrado recaudar grandes toneladas de ayuda humanitaria que no pueden ingresar al país por orden del régimen de Nicolás Maduro. En los últimos días, funcionarios del gobierno chavista, incluso el mismo presidente de la República bolivariana, denunciaron que lo que está enviado Estados Unidos se trataría de "comida podrida y medicina cancerígena".

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no es el único país que se hizo presente con ayuda humanitaria para Venezuela. Naciones como Puerto Rico y Brasil también han enviado más de 400 toneladas de carga que se vienen recopilando en Colombia, exactamente en la frontera de Cúcuta. Hasta ahí llegó el senador norteamericano Marco Rubio.

Marco Rubio es punta de lanza de la ofensiva de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Sus constantes críticas y ataques a la dictadura chavista le hicieron ganarse importantes enemigos en Venezuela.

El también representante del partido de Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos dijo a través de su cuenta oficial de Twitter: "Llegué a Colombia esta mañana. Hoy llegará una gran cantidad de ayuda humanitaria para Venezuela. Me reuniré con los funcionarios quienes lideran el esfuerzo de almacenar el apoyo en la frontera y prepararlo para entregarlo al pueblo que sufre".

Este acto que ha sido considerado como una provocación al régimen de Nicolás Maduro por parte de su enemigo norteamericano, el senador Marco Rubio, se suma a la iniciativa de Juan Guaidó por movilizar a gran parte de la población para respaldar el ingreso de ayuda humanitaria para la crisis en Venezuela.

I arrived in #Colombia this morning. Today another huge delivery of humanitarian aid for #Venezuela will arrive. I will be meeting with officials leading the effort to store this at the border & prepare it for delivery to the suffering people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE