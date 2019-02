EE.UU.: Cúpula militar chavista negocia con la oposición la salida de Nicolás Maduro

La crisis en Venezuela se intensifica. Por un lado, Nicolás Maduro niega cualquier posibilidad de renunciar al poder y advierte que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas (FANB) están preparadas para defender el territorio; y por otro, Estados Unidos anuncia que la cúpula chavista, entre militares y personajes políticos, se reúnen con la oposición para negociar un nuevo mandato en el país.

"Puedo decirles que entre los generales claves y las principales figuras que apoyan a Maduro, están en conversaciones constantes con la oposición. La prensa no ve esto, no está en la superficie, pero están negociando", declaró el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en entrevista con la cadena Fox News.

El consejero horas antes instó a los militares venezolanos a desconocer a Maduro como presidente de su país, tal como lo hizo el general Francisco Yánez, que reconoció la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"Estados Unidos llama a todos los militares a que sigan el ejemplo del general Yánez y a proteger a los manifestantes pacíficos que apoyan la democracia", dijo en Twitter.

Bolton a través de la mencionada red social, criticó también a Maduro por pedir apoyo a la ONU para comprar medicinas para la población venezolana.

"Es interesante ver a Maduro recurrir a Naciones Unidos y a los gobiernos acusados de oprimir a las personas y utilizar prácticas corruptas para su propio beneficio", escribió Bolton.

Interesting to see Maduro turning to the United Nations and governments notoriously accused of oppressing people and using corrupt practices for their own gain. Last time I checked, North Korea was not a beacon of democracy, and neither were China, Cuba, Iran, Russia, or Syria.