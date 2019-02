¿Por qué Guaidó no podrá presentarse como candidato si hay nuevas elecciones?

El pasado 5 de febrero el pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el ‘Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’, documento el cual busca aplicarse en el proceso que significaría la posible salida de Nicolás Maduro y en consecuencia la conformación de un nuevo gobierno.

La AN, de mayoría opositora, reconoce la figura de Juan Guaidó como presidente encargado que a su vez es quien asumiría la responsabilidad de asumir el gobierno provisional que se instauraría luego que termine la ‘usurpación’, que es como llaman al régimen chavista.

“Establece el itinerario de la transición, precisa los mecanismos de designación del Consejo Nacional Electoral, aclara el proceso de legitimación de los Poderes Públicos y ofrece herramientas para proteger los activos de la República”, explicó quien redacto el documento, Juan Matheus, diputado por Primero Justicia y presidente de la comisión parlamentaria para la Defensa de la Constitución.

Si bien el estatuto no prohíbe que Guaidó se presente como candidato, cabe destacar que hace dos años la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática firmó un acuerdo público en el que se comprometían a que el encargado del proceso de transición no se lanzaría como una opción a las primeras elecciones luego del gobierno chavista.

Asimismo, este estatuto contempla que el período en el que se consumará la transición democrática y restablecimiento del orden constitucional es del 2019-2019, tiempo en el que se considera que “Venezuela entrará en una fase de consolidación democrática durante la cual debe retomarse la normalidad constitucional”. Es decir, una vez que termine el gobierno de transición y se inicie el del elegido en las nuevas elecciones libres.

No obstante, para que todo el proceso anterior se lleve a cabo, es necesaria la salida de Nicolás Maduro, explican desde la oposición. En el caso que esto se de, y tal como lo establece la Constitución, Juan Guaidó deberá convocar a elecciones en un plazo de 30 días como máximo, no obstante, el Estatuto indica que si no se da, él podrá conformar un gobierno provisional por un plazo de 12 meses “para realizar las elecciones libres y justas” hasta que se elija al mandatario que termine con el mandato 2019-2025.