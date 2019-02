Maduro envía reos a frontera con Colombia para impedir entrada de ayuda humanitaria

En medio de la crisis en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó el traslado de al menos 40 presos a la frontera con Colombia para unirse a los esfuerzos de detener el ingreso de ayuda humanitaria a través del puente Tienditas. Así lo denunció el canal local NTN 24.

A través de un video que circula por las redes sociales se puede ver al grupo de presos venezolanos rendir honor al líder del régimen chavista y jurar defender la soberanía de Venezuela. Incluso, se puede notar que uno de ellos es un convicto discapacitado.

Todos estos presos fueron trasladados desde la cárcel Santa Ana del estado de Táchira hasta una zona muy cerca al puente Tientidas, en la frontera con el municipio de Cúcuta, Colombia.Ellos visten un traje amarillo y tienen la cabeza rapada

El corresponsal del The New York Times, Anatoly Kurmanaev, publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de estos convictos formados bajo un toldo amarillo mientras son resguardados por agentes penitenciarios de Venezuela.

"¿A quién envía Maduro para bloquear el "caballo de Troya" de la ayuda humanitaria de Estados Unidos? Milicianos ancianos, conscriptos subalimentados, y ahora condenados", dice la publicación.

Who does Maduro send to block the ‘Trojan Horse’ of U.S.’ humanitarian aid? Elderly militiamen, underfed conscripts, and now convicts pic.twitter.com/dF9DzoKFhS