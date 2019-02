Repartirán 60 mil condones en estaciones del Metro

Con motivo del Día del Condón, a celebrarse hoy miércoles 13 de febrero, diversos voluntarios de una organización han decidido romper su propio récord de entregar 60 mil condones en diversas estaciones de tren en México. Esto como parte de una campaña sobre la concientización en el uso de este preservativo llamado "Siempre de moda". Usuarios pudieron conocer sobre la iniciativos y cuáles serán los puntos de entrega vía Facebook.

Las estaciones donde se repartirán estos condones será en Hidalgo, Taxqueña, Pantitlán, Merced, Tacubaya, Cuatro Caminos, Pino Suárez, Indios Verdes y Universidad.La razón por la cual han decidido retomar esta estrategia de entrega gratuita es porque el condón resulta siendo, hoy en día, el método más efectivo para evitar transmisión de ITS, embarazos no planeados y VIH. Los lugares donde repartirán el preservativo lo graficaron e hicieron público via Facebook.

Según data proporcionada por la ONG, la Ciudad de México es, a la fecha, la segunda en el país azteca con más personas que tienen VIH. Sobre esta se ubica Quintana Roo. La directora de AHF lamentó también la labor ineficiente que vienen haciendo las instituciones oficiales de México por fomentar el uso del preservativo durante las relaciones sexuales.

Día del Condón: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?

En América, Europa y Asía, cada 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón como una forma de generar reflexión sobre la importancia del uso de este preservativo, el cual evita que se generen infecciones sexuales y embarazos no planificados, además del VIH/SIDA.

La propuesta para conmemorar esta fecha fue realizada por AIDS Healthcare Foundation, en el 2012. Curiosamente, fue elegida por su cercanía al Día de los Enamorados, fecha en la cual se tiende a tener más encuentros sexuales.