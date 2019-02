Senador de EE. UU. sugiere que dinero de 'El Chapo' se use para construir muro de Trump

El senador de Estados Unidos, Ted Cruz, uno de los bastiones republicanos del gobierno de Donald Trump en el Capitolio norteamericano, pidió a través de sus redes sociales que los bienes incautados a 'El Chapo' Guzmán sean usados para la construcción del muro fronterizo con México.

En su cuenta de Twitter, Ted Cruz inició una campaña de recolección de firmas que será presentada al Congreso de los Estados Unidos con este propósito. Esta institución de mayoría opositora se niega a desembolsar los más de 5 000 millones de dólares que pide Trump por la construcción de este muro.

En abril de 2017 la bancada republicana propuso la Ley para Asegurar el Decomiso Legal de Activos Escondidos y Proveer el Orden, que también fue conocida como ‘Ley Chapo’, que se busca decomisar 14 mil millones de dólares al capo del narcotráfico en México.

Cabe resaltar que este martes un jurado de Brookling, en Estados Unidos, declaró culpable a Joaquín 'El Chapo' Guzmán de los 10 delitos que se le imputaban.

El exlíder del narcotráfico en México se enfrenta a una inminente cadena perpetua en el país norteamericano.

