Fue considerada la máxima promesa para Tokio 2020 y ahora padece leucemia

La nadadora Rikako Ikee, de 18 años, es considerada la máxima promesa japonesa y la favorita para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero su futuro deportivo quedó frustrado al ser diagnosticada con leucemia.

Ikee se enteró que padece de leucemia cuando se realizó unos exámenes de urgencia luego de sentirse enferma en medio de una entrenamientos en Australia.

Este martes, la galardonada nadadora anunció a través de su cuenta de Twitter e Instagram, el duro momento por el que está pasando.

"Tras sentirme enferma regresé rápido de Australia, y después de unos análisis se me diagnosticó leucemia. Todavía no me lo puedo creer, estoy desconcertada", escribió Ikee en las redes sociales.

La deportista ostenta un récord de seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos en Yakarta de 2018 y se convirtió en la primera mujer consagrada como mejor deportista (MVP) en la competencia.

Ikee comentó que dejará las competencias para dedicarse completamente al tratamiento que combata su enfermedad.

"Si se trata correctamente es una enfermedad que se puede superar. "Voy a dedicarme a mi tratamiento y a esforzarme para mostrar a una Rikako Ikee todavía más fuerte", aseguró la deportista.

Su entrenador, Jiro Miki, comentó que nunca había visto a la nadadora tener que esforzarse tanto como en los entrenamientos en Australia. Los síntomas de su enfermedad le impedían desarrollarse deportivamente como siempre lo había hecho.

Otra competencia que Ikee dejará son los Mundiales de 2019 en Gwangju, en Corea del Sur, donde era la favorita para los 100 metros mariposa y también tenía planeado sobresalir en los 200 metros libre.