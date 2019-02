Destroza a batazos cristal de negocio porque no tenían empanadas [VIDEO]

No lo soportó. La Policía de Nueva de York, en Estados Unidos, busca a una mujer que destrozó con un bate la parte delantera de un restaurante en El Bronx, en vista que no habían empanadas de carne.

A pesar que el hecho ocurrió el pasado 15 de enero, no fue hasta el último sábado que las autoridades difundieron fotos y un video que ya es viral en YouTube.

De acuerdo al informe de la Policía de Estados Unidos, el incidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m. en el local del Back Home Restaurant, ubicado en el 750 Este de la calle 169.

El altercado, que ya es tendencia en YouTube, comenzó de manera verbal en el interior del restaurante, luego de que el empleado le indicara a la clienta que no había más empanadas de carne.

Definition of #hangry? Apparently beef patties are so good at the Back Home Jamaican restaurant in the Bronx on 169th St. they will make you lose your mind. Cops looking for woman who smashed glass Jan. 15th because beef patties weren’t ready. pic.twitter.com/dMELSNy22W