Mujer transportó a hombre muerto en taxi sin que el conductor se diera cuenta

En Bogotá, Colombia se suscitó un curioso pero lamentable suceso. Un conductor de taxi transportó a una mujer y a un grupo de hombres quienes llevaban con ellos el cuerpo de un hombre en aparente estado de ebriedad que finalmente resultó estaba muerto.

El conductor conversó en exclusiva con el reconocido medio internacional El Tiempo, donde trató de explicar el desarrollo de los hechos. Camilo Cárdenas es el nombre de este taxista que la noche del 4 de febrero recogió a dos personas, las cuales le pidieron que iban a recoger a unos amigos.

Recogieron a un tipo que llevaba una capucha, cargado por las personas que tomaron el taxi y en aparente estado de ebriedad, no hizo ningún sonido. El conductor le expresó al grupo de personas: “Yo les dije que los llevaba a donde quisieran, pero con la condición de que esa persona no se me fuera a vomitar en el carro".

“Cuando yo miraba por el retrovisor no le podía ver la cara a esa persona”, comenta el taxista. Las personas en la parte trasera del vehículo ocultaban la cabeza de la persona en aparente estado de ebriedad. Según el propio conductor la mujer que iba con los hombres tenía acento venezolano.

El conductor relata: "En el camino le decían al borracho: ‘si ve, estuvo muy buena la fiesta pero se pasó. La próxima vez no tome tanto’". Tras finalizar el viaje, el taxista se dio cuenta que al borracho lo tiraron en un callejón, por lo que buscó ayuda policial.

Finalmente la Policía corroboró que el hombre al que el taxista había transportado toda la noche había recibido dos balas en la cabeza. Cárdenas está sindicado como testigo clave y también como sospechoso del homicidio según informa El Tiempo.