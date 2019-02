Crisis entre París y Roma por los chalecos amarillos

EFE

La reunión entre el vicepresidente del Gobierno italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, y un grupo de "chalecos amarillos" en París ha provocado una crisis diplomática que llevó este jueves (ayer) a Francia a llamar a consultas a su embajador en Italia.

El encuentro tuvo lugar el martes y reunió al político italiano del antisistema M5S con un portavoz del movimiento contestatario francés, Christophe Chalençon, y con Ingrid Levavasseur, promotora de una de sus listas para las elecciones europeas de mayo, en la Reunión de Iniciativa Ciudadana.

Autoridades francesas consideraron un día después que aquello fue una "provocación inaceptable entre países vecinos y socios en el seno de la Unión Europea", pero ayer jueves elevaron el tono de su protesta al llamar a consultas a Christian Masset, su embajador en Roma desde septiembre de 2017.

El Ministerio de Exteriores destacó que "desde hace meses Francia es objeto de repetidas acusaciones, ataques sin fundamento y declaraciones indignantes que todo el mundo conoce y puede recordar" y subrayó que, "desde el final de la guerra, es algo que no tiene precedentes". El apoyo de Di Maio a los "chalecos amarillos" no es nuevo: el 7 de enero les animó a "no rendirse".