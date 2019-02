Sobreviviente del Holocausto revela secreto para la felicidad que conmueve al mundo [VIDEO]

Un sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial relató la terrible historia que padeció durante el Holocausto. Sin embargo, rescató aspectos positivos que compartió con las nuevas generaciones.

Eddie Jaku de 98 años recordó cuando sus padres fueron asesinados en una cámara de gas. "Mi padre, de 52 años, y mi madre, de 43, murieron en una cámara de gas. Pasaron 20 minutos antes de que se asfixiaran".

Las atrocidades del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial le han dejado una marca indeleble en su vida; no obstante, eso no fue impedimento para que tenga una vida próspera. El secreto lo dio a conocer en un podcast "No Filter" del sitio australiano Mamamia.

"No puedo y no perdonaré ni olvidaré", dijo Eddie Jaku. "Pero seré feliz hasta que me muera. Les enseñaré a los niños cómo ser felices y hacer de este mundo un lugar mejor para todos".

Jaku se cataloga como el “hombre más feliz de la tierra”. Este rótulo lo sustenta con su estilo de vida que consiste en tener una buena esposa y amistad.

El propósito de Jaku, de hacer de este mundo un lugar mejor, radica en transmitir el mensaje a otras generaciones. Su receta consiste en erradicar el odio para tener una buena vida.

"Tú dices no me gusta esta persona. Pero tú no odias. El odio es una enfermedad. Destruye primero a tu enemigo, pero a ti también", afirmó Jaku.

Asimismo, recordó una enseñanza que le brindó su padre cuando tenía ocho años: "Hay más placer en dar que en quitar".

En primera instancia, Jaku no entendió. "Pensé que estaba loco", dijo. "Pero no. Ahora que tengo hijos, nietos y bisnietos, sé que lo que das tiene su recompensa. Si no das nada, no recibes nada".

El sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial concluyó: "Quiero enseñarles a todas las personas que son jóvenes: si no aprenden de nosotros, no habrá futuro".

1 7 2 3 3 8 es un tatuaje ubicado en su antebrazo que le recuerda los horrores que presenció durante sus 15 meses en el campo de exterminio y la muerte de sus padres.