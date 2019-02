Diosdado Cabello amenazó con una “guerra irregular” si Venezuela es invadida [VIDEO]

El jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que habrá una “guerra irregular” si su país es invadido militarmente para sacar del poder a Nicolás Maduro.

Durante la transmisión de su programa de televisión semanal, el político oficialista respondió al senador estadounidense Marco Rubio. Este último criticó que el gobierno de Nicolás Maduro haya cerrado el paso del puente Tienditas para impedir la llegada de ayuda humanitaria. “Esta es la imagen aérea de cómo Maduro se ha movido a bloquear la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Negar comida y medicina es un crimen contra la humanidad", escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

Cabello justificó el cierre de la infraestructura, que une Colombia y Venezuela, y señaló que quienes viven en las cercanías de la vía "saben que ese puente no se ha usado nunca”. También mencionó la infraestructura fue construida y financiada por Venezuela y que no se ha podido inaugurar "porque Colombia no quiere colaborar".

“Ahora, te voy a decir, Marco Rubio, si te estás burlando porque pusimos unos contenedores. Si vienen (soldados estadounidenses), se viene una guerra irregular, prepárate para lo que salga, no vayas tú a pensar que la cosa va a ser dos más dos son cuatro, no mi rey", advirtió Cabello.

Según informó El Nuevo Herald, aunque aún no está claro cómo va a ingresar este apoyo a Venezuela, el Parlamento opositor ya ha informado que habrá un centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. En Brasil y en una isla del Caribe, que aún no ha precisado, también se instalarán otros centros de acopio.