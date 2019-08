Terror en tienda cuando mujer encierra y toma de rehén a un trabajador con un cuchillo

Los trabajadores de un local de Walmart ubicado en New Jersey, Estados Unidos vivieron angustiantes escenas a manos de una mujer quien los atacó con gas pimienta y además tomó de rehén a uno de ellos al cual amenazó con un cuchillo y encerró en uno de los espacios. La grabación se encuentra en YouTube.

De acuerdo a versión de los testigos, la mujer se encontraba esperando su turno para ser atendida cuando de un momento a otro, se abalanzó sobre uno de los encargados mientras rociaba gas pimienta contra todos los que encontraba a su paso, especialmente contra los otros empleados del local.

La mujer de 39 años, que luego sería identificada como Imani Jones, intentó ser detenida por los presentes, pero no lo pudieron hacer ya que el grado de violencia de la atacante se acrecentó cuando tomó de rehén a un joven trabajador a quien amenazó con un cuchillo y lo obligó a entrar en un espacio del Walmart.

Desde ahí, la enfurecida mujer empezó a lanzar una serie de improperios y se encerró asegurando la puerta con cajas que encontró en el lugar, pues al parecer se trataría de uno de los almacenes el establecimiento.

Luego de dar parte a la policía sobre lo que sucedía, los agentes intervinieron el lugar y lograron reducir a la atacante también con gas pimienta.

Quienes laboraban ahí no fueron los únicos agraviados, Carolyn Cuellar, quien acudió hasta la tienda para devolver un DVD, terminó con una conmoción cerebral luego de que Jones la agarrara del cuello y la lanzara contra un muro.

"Traté de cubrirme la cara y sentí un tirón, y ella me dio un tirón y comenzó a golpearme la cabeza contra la pared (...) No podía creer que estaba tan cerca de ser herida de muerte. Sigo pensando que mis hijos no tendrían a su madre", narró la mujer a NBC New York, recoge el portal Infobae.

Al igual que ella, un hombre resultó con una lesión ocular por el gas pimienta recibido en la vista, situación similar a la que vivieron otras cinco personas, aunque solo dos de ellas necesitaron de tratamiento médico.

Imani Jones se encuentra encarcelada en la prisión del condado de Hudson acusada de cinco cargos de agresión con agravantes y posesión de un arma.

Tras este evento, Walmart se refirió sobre el hecho, el cual condenó y lamentó en un comunicado. "La seguridad de los clientes y asociados es una prioridad para nosotros, y lamentamos lo que estos clientes experimentaron. Estamos agradecidos por la rápida acción del Departamento de Policía de North Bergen y les haremos preguntas adicionales", expresó la empresa.

El canal local Hudson Post compartió en su canal de YouTube el video grabado por un usuario que presenció los hechos.