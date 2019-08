Cabello a Juan Guaidó: "Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, le dijo al jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en Venezuela Juan Guaidó que él no sabía lo que era el silbido de una bala.

"Mire señor Guaidó: usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros de una cuarta de dónde está usted (...) no tiene la más mínima idea de lo que eso significa", apuntó Diosdado Cabello.

Cabello le dijo que tuviera en cuenta que las Fuerzas Armadas Nacional de Venezuela están con el chavismo; grupo formado en el año 1999, fecha en la que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó la presidencia del país petrolero.

En la misma sesión de la ANC el hermano de Chávez, Adán Chávez dijo que Venezuela está dispuesta a tomar los fusiles en caso de una invasión militar.

"Estamos preparados, dispuestos y dispuestas (...) para enfrentar en el terreno que sea necesario los intentos del imperio y sus aliados de invadirnos, de desatar una guerra en nuestro territorio, si tenemos que tomar los fusiles, los tomaremos, que nadie lo dude", indicó Chávez.

Cabello resaltó que Venezuela es un territorio que se respeta y que cualquier unidad militar que intente entrar será repelida por las Fuerzas Armadas Nacional.

En la actualidad, el Gobierno de Nicolás Maduro asegura que la Administración de Estados Unidos buscar invadir Venezuela para, según los voceros chavistas, apropiarse de las riquezas del país.

Juan Guaidó se proclamo presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero ante decenas de venezolanos.