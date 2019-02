El caso de la menor que pidió ayuda a un extraño, no sin antes grabarse siendo violada

La noche antes de Navidad, una menor de 14 años se encontraba en su habitación jugando un videojuego mientras pensaba la forma de escapar del infierno que vivía en su casa de Tennessee, Estados Unidos. Su padre adoptivo abusaba sexualmente de ella y no veía la hora de acabar con ello.

La adolescente congenió con un usuario con el que empezó a conversar, incluso de temas más allá de los relacionados a la temática del ‘game’. Fue entonces que ella vio la oportunidad de buscar ayuda en un completo desconocido, pues en su entorno “nadie le creía”. La confianza creció y las conversaciones se trasladaron a Facebook.

“No puedo quedarme aquí (...) si no me ayudas, de alguna manera igual me mato como estaba planeando hacer”, le escribió la jovencita al sujeto, quien luego sería identificado como Bryan Rogers.

Y es que al hombre de 31 le parecía inverosímil que una menor le escriba para pedirle ayuda sobre problemas en su casa, así que se le ocurrió que ella le envíe un video del momento en que era víctima del vejamen.

“Odio decir esto, pero no puedo arriesgarme a meterme en problemas por ti (...) Si puedes conseguir ese video, puedo sacarte de ahí, pero sin él tú terminarás de nuevo con él y yo me meteré en problemas (...) Ha estado abusando de ti desde los 12 años, si eso no es razón suficiente para conseguir el video, no sé qué más decirte”, fueron algunos de los argumentos que le dio el desconocido a la menor.

A la menor le pareció una idea descabellada, pero sobretodo riesgosa. “¿Así que yo soy un tonto por no arriesgarme a ir a prisión por una persona a la que ni siquiera conozco?”, le replicó el hombre, quien con el pasar de los días le daba instrucciones a la jovencita cómo colocar su celular para poder captar el momento de la violación.

Finalmente, la menor accedió y filmó la atroz escena en su habitación. Descargó el video y se lo envió a Rogers por correo electrónico el 10 de enero. El 13 de enero, la jovencita salió por una de las ventanas de su casa y subió al auto del hombre con el que había conversado por más de dos semanas solo por Internet.

Ambos se dirigieron hasta la casa de él en Madison, Wisconsin, a más de 800 millas de la casa de la menor. Tras la fuga de esta última, sus padres denunciaron inmediatamente la desaparición; ambos manifestaron su preocupación por la desaparición de la menor, e incluso la madre le hizo un llamado a su hija “para que regrese”.

El 31 de enero, los agentes del FBI lograron dar con el paradero de Rogers, pues descubrieron que había conversado con la adolescente a través de un juego online; él lo reconoció y contó que ella le reveló que su padre adoptivo la violaba. Tras una revisión a en su casa, encontraron a la menor escondida en el armario “en buenas condiciones”.

Preguntado porqué no entregó el video a la justicia, el sujeto argumentó que consideraba que era muy borroso y quizás no iba ser considerado como una prueba fehaciente para corroborar el delito.

Por esta razón Rogers se encuentra detenido en la cárcel de Dane, donde deberá comparecer en un audiencia ante una corte federal en los próximos días con el fin de resolver su situación. Él podría ser sentenciado a un rango entre 15 a 30 años de prisión por el delito de explotación sexual a una menor de edad con el objetivo de obtener una representación visual del acto.

Por su parte, la obtención del video también permitió la captura del padre adoptivo de la adolescente, identificado como Randall Lee Pruitt, a quien se le impuso una fianza de 2 millones de dólares por el cargo de violación sexual. Las autoridades creen que el hombre que aparece en la cinta abusando de la menor es él, informa la televisora WTVC.

En tanto, se informó que la adolescente y sus otros dos hermanos se encuentran en manos de las autoridades, no obstante, no se ha revelado su paradero. La madre de los menores ha dicho que es la primera vez que ha escuchado acusaciones de violación contra su esposo y por el momento busca recuperar la tenencia de sus hijos.