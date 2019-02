Joven asesinó a su enamorada porque esta no quiso convertirse a su religión

En Alemania, un joven migrante de Afganistán fue condenado a cadena perpetua tras haber asesinado a su enamorada de 17 años luego de que esta haya decidido terminar con la relación de 2 años que llevaban. Según las investigaciones de este feminicidio, ella no quería convertirse al islam y eso despertó la indignación del sujeto.

Ahmad S. había llegado como migrante a Alemania en 2015 pidiendo asilo al Gobierno por ser "menor de edad". Este beneficio le fue negado al no encontrarse indicio suficiente sobre los años que tenía. En 2016 conoció a Mirelle, su enamorada.

Duraron 2 años como pareja hasta que de un momento a otro el joven migrante comenzaba a ponerse celoso de todo lo que la adolescente de 17 años hacía.

Según la familia, este sujeto era posesivo y quería que su novia adoptara la religión que este profesaba: el islám. Sin embargo, ella no quería.

En un momento en que los celos ya no podían ser controlados, la adolescente le dijo a Ahmad S. que ya no quería estar con él porque no le gustaba hasta le quiera cambiar de religión. Este no lo aceptó y mató a la menor de 14 puñaladas en el cuerpo.

Ante la corte de Alemania, Ahmad S. negó el feminicidio y afirmó que pudo haber sido otro el que asesinó a su novia. Sin embargo, las pruebas estaban en su contra.

Según informa el medio Bild de Alemania, el juez le ordenó al adolescente migrante hacerse una prueba de edad, pues hay muchas personas que llegan en su condición y aducen ser menores de edad para conseguir asilo por parte del Gobierno. Las pericias corroboraron que sujeto podría tener 29 años.