Cuestionan a jueza nombrada por Trump por escritos que justificarían violaciones

Este martes, en la audiencia de confirmación de la recientemente nombrada jurista de Estados Unidos, Neomi Rao, nombrada por el presidente Donald Trump, un grupo de manifestantes se vistieron con polos negros que tenían escrito '#RejectRao' y citas de sus escritos sobre la violación sexual.

Rao, de 45 años, es una abogada y ahora pertenecerá al Tribunal Federal de Apelaciones de Washington, para ocupar la vacante dejada por Brett Kavanaugh cuando ascendió a la Corte Suprema, y quien fue acusado de agresión sexual.

Sin embargo su elección ha sido duramente cuestionada por los contenidos de sus escritos en los que responsabilizaría a las mujeres víctimas de agresión sexual y al feminismo.

Si una mujer "bebe hasta el punto en el que ya no puede elegir, pues bien, llegar a ese punto forma parte de su elección", escribió Rao en una publicación cuando era estudiante de la Universidad de Yale a comienzos de los años 1990.

En otro de sus escritos universitarios, menciona "el peligroso idealismo feminista que enseña a las mujeres que son iguales" que los hombres.

Rao ante las críticas mencionó que en la época que escribió esos comentarios era "un momento de exploración" por lo que ahora se siente "molesta" por algunas de "las palabras utilizadas". "Era joven. (...) Me gusta pensar que he madurado como pensadora, como autora y como persona", dijo.

La jurista minimizó sus comentarios sobre el alcohol, calificándolos de "observaciones de sentido común sobre acciones que las mujeres pueden llevar a cabo para ser menos susceptibles de ser víctimas de ese crimen horrible".

El senador demócrata estadounidense, Patrick Leahy, mostró su preocupación por si esa visión de Rao continúa dentro del sistema judicial, "podría conducir a las víctimas a tener demasiada vergüenza para manifestarse y también podría hacer que los jueces excusaran a los acusados".

Today our co-Director @DarakshanRaja joined a group of powerful South Asian women to #RejectRao as one of Trump’s judicial nominees, and someone with extremely problematic views on key civil rights issues of our time. Thank you to the leadership of @dviyer on organizing. pic.twitter.com/WYI8Icdb59