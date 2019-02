Bebé de 17 meses ingresa al hospital por intoxicación de cocaína

En España, el Hospital Universitario de Burgos en se registró el ingreso de un bebé de 17 meses por intoxicación de cocaína. Se ha podido conocer que la menor ya no corre peligro, llegó al nosocomio junto a su hermana de tres años, la Policía Nacional aseguró que ella no tiene signos de drogas en su cuerpo.

El Juzgado de Instrucción de Guardia informó a la Comisaría provincial que el pasado sábado en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Burgos de España registró el ingreso de dos hermanas menores por una posible intoxicación por drogas.

Se pudo conocer que los padres trasladaron a las menores al hospital en las primeras horas de la mañana, cuando el bebé lloraba de forma desconsolada, según se pudo conocer en un comunicado compartido por la Policía Nacional de España.

Desde que ingresó al hospital el pediatra trató el caso de el bebé como si fuera un cuadro de dermatitis. Al no mejor decidieron hacerle otras pruebas, entre ellas la de orina, donde finalmente se pudo saber que contenía tóxicos, específicamente cocaína. A su hermana también le realizaron las mismas pruebas aunque no presentara síntomas, sin embargo no se encontró registro de drogas.

Trascendió que los padres de las menores sufren una fuerte adicción a las drogas desde hace varios años. La madre dice no consumir drogas, sin embargo ambos padres fueron sometidos a un análisis donde se comprobó que estaban bajo el efecto de la cocaína cuando se dio el problema con sus hijas.

La policía informó que la noche anterior al ingreso de las menores al hospital, sus padres habían protagonizado una fiesta en su domicilio con amigos, en el cual hubo un consumo considerable de drogas por todos los integrantes de la fiesta.

Los padres negaron haber consumido drogas en presencia de sus hijas, sin embargo trascendió que ellas pudieron tener acceso a la sustancia y producto de ello la bebé se intoxicó.

La policía ha iniciado el proceso con el Juzgado para que las menores puedan entrar en el sistema de protección provisional de las menores. En este momento la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León tiene la tutela de las menores, al menos hasta que se conozca la responsabilidad exacta que tuvieron los padres en estos lamentables sucesos.