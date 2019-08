Hombre casi muere congelado salvando a su mascota: “Es lo único que me queda en la vida”

El pasado mes de diciembre, en Estados Unidos, Jay Mitchell después de 27 años de matrimonio, perdió a su esposa víctima de un cáncer. La terrible enfermedad dejó al hombre sin dinero y gastó sus últimos ahorros en el entierro de su mujer.

Como si eso no fuera poco, a los pocos días, el 2 de enero, tuvo que abandonar su casa, pues no contaba con los recursos para pagar el alquiler. Mitchell, de 57 años, se encontraba en la calle, pero no solo. Junto a él estaba su perro, Hero, un mestizo de labrador y golden retriever de diez años.

Ambos se trasladaron a vivir al camión de Mitchell, donde no contaban con calefacción para sobrevivir al crudo invierno de Minnesota, uno de los estados más fríos de Estados Unidos.

Para obtener calor, se mantenían abrazados bajo una montaña de mantas y encendiendo el motor del vehículo cada hora, pero no era suficiente. Ante este escenario, el hombre pensó llevar a su perro a un refugio para que al menos su mascota estuviera a salvo. Sin embargo, se negó a dejar a su única familia.

En su desesperación solicitó ayuda a una iglesia cercana, la cual le consiguió una habitación de hotel por una semana. Mitchell Y Hero entraron en calor, pero algo no iba bien. “Mis pies estaban fríos, pero no sentía un dolor agonizante. Simplemente, estaban adormecidos", declaró el hombre a un medio local.

Por tal motivo, fue llevado a un hospital, donde fue trasladado a otro nosocomio por síntomas de congelación de pies. Pese a ello, Mitchell solo pensaba en su perro y se marchó del hospital con una alta voluntaria. “Hice un juramento con mi mujer hace más de 20 años: nadie se queda en el camino. Y eso incluye a Hero”, comentó.

Afortunadamente, el hombre recibió una llamada de teléfono que le salvo la vida. Una familia decidió cuidar de Hero en su granja durante el tiempo que él estuviera en tratamiento. Pero había más, John y Julia Ganfield, quien trabaja en el hospital en el que atendieron a Mitchell de congelación, crearon una página en GooundMe para conseguir fondos y en apenas cuatro días consiguieron el objetivo: 40.000 dólares.

Por su parte, Mitchell aún no se encuentra fuera de peligro, perderá algunos dedos de sus pies por congelación y puede incluso sufrir la amputación de ambos pies. "Es increíble. Pensé que no había esperanza. Creía que me recuperaría de estas heridas y me quedaría sin hogar otra vez, pero parece que eso no sucederá", explicó entre lágrimas.