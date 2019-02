Expulsan a joven de un gimnasio porque su ropa “confundía” a los hombres [FOTO]

En Alemania, una mujer denunció en su cuenta de Twitter que fue expulsada de un gimnasio debido a que consideraron que la ropa que usaba al interior de las instalaciones era muy provocativa para los hombres que asistían al centro deportivo.

“Acabo de ser expulsada del gimnasio porque mi ropa era demasiado 'reveladora' (ver foto) y estaba confundiendo a los hombres. ¿En qué siglo estamos otra vez? Muy triste", escribió la muchacha de 22 años en la mencionada red social.

El mensaje fue acompañado con la fotografía de la joven usando la ropa por la que supuestamente había sido vetada, con lo cual quería demostrar que los administradores del lugar estaban errados.

Ella contó al portal Evening Standard que asiste a este local de entrenamiento desde hace tres o dos años. Esta vez lo hizo con su novio y decidió usar un nuevo polo que dejaba a la vista un poco de su abdomen.

El llamado de atención en su contra ocurrió cuando usaba la máquina corredora. Una entrenadora le dijo que “no podía entrenar así” por que “no se puede usar un sostén deportivo”, respuesta que causó gran sorpresa en ella ya que “no era un sostén deportivo e incluso si lo fuera, ¿por qué no?".

La publicación de May Reads, como se identifica en Twitter, no pasó desapercibida y otros usuarios decidieron preguntarle más sobre el caso, algunos mostraron su respaldo, en tanto que otros pusieron el tela de juicio la totalidad de su versión, pues no creen que el gimnasio haya tomado la radical decisión sin motivación alguna.

"Mi único objetivo era que la gente vea que estas cosas todavía suceden y que es importante prestar atención", respondió a un internauta de Twitter la joven, quien no quiso revelar el nombre del gimnasio pues afirmó que no quiere malograr su imagen.

“Nunca desee arruinar al gimnasio porque es un local pequeño, no una gran cadena, incluso si ellos me han hecho daño, yo no deseo ser esa persona”, agregó May, quien reveló que reside en la provincia de Constance.

just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4