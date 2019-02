Estados Unidos anuncia su retiro del tratado Nuclear con Rusia

Estados Unidos anunció este viernes 1 de febrero su salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, conocido como INF por sus siglas en inglés. En conferencia desde Washington, Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, acusó a Rusia de haber violado los términos de este acuerdo durante años y "sin remordimientos".

"Las violaciones de Rusia ponen a millones de europeos y estadounidenses en mayor riesgo. Es nuestro deber responder apropiadamente", dijo Mike Pompeo. Además agregó que EE. UU. le dio bastante tiempo a la nación gobernada por Vladímir Putin para volver a los acuerdos del INF, pero no lo hicieron.

El INF es un tratado que se firmó en 1987 y sirvió para que Estados Unidos y Rusia den fin a la Guerra Fria. El respeto de los acuerdos garantizaba la seguridad de miles de personas ante un posible conflicto bélico en los últimos años. Ahora la esperada suspensión ha generado la preocupación por una nueva carrera de armamentos.

El anuncio de Mike Pompeo desde Estados Unidos da un pazo de 180 días para completar el retiro de la INF a menos que Rusia vuelva a las sendas del cumplimiento del mismo pacto.

"Estados Unidos se ha adherido totalmente al Tratado INF durante más de 30 años, pero no nos mantendremos limitados por sus términos, mientras que Rusia tergiversa sus acciones", dijo el presidente Donald Trump en un comunicado. "No podemos ser el único país en el mundo vinculado unilateralmente por este tratado, o por cualquier otro".

