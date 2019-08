Hombre mató a delfín, lo paseó en cuatrimoto y luego se lo comió

Un acto terrible de maltrato animal ocurrió en Argentina, en el balneario de Marisol, en Coronel Dorrego (Buenos Aires), donde un hombre, que, luego identificado como Rubén Vicente, acabó con la vida de un delfín, dejó que las personas se tomen fotos con el cetáceo, subió algunas imágenes a su Facebook, se lo llevó en su cuatrimoto y posteriormente se lo comió.

"Cómo si fuera un trofeo", "esto es indignante", fueron algunos de los comentarios que circularon en el Facebook, condenando el terrible suceso, lo cual obligó al sujeto a borrar rápidamente la serie de imágenes. Gabriela Vaskoboinik, vecina del balneario, también subió algunas de las fotos para denunciar el maltrato animal.

"Los que lo vieron, que son muchos, aseguraron que este hombre mató al delfín con un bichero. Después de que lo mató y lo dejó desangrándose para que le sacaran fotos, paseó al delfín por toda la villa balnearia Marisol en el cuatrimoto”, relató la mujer a mujer a la emisora LU24. Su denuncia que ha hecho viral en las redes sociales.

“Esto pasó en la desembocadura del río Quequén. A mí me escribieron varias personas que me comentaron que ellos estaban presentes, a metros de este hombre, justo en la boca de la desembocadura. En las fotos se puede ver claramente que el animal está lastimado y tiene clavaduras en el lomo. Más allá de que el delfín pudo haber llegado a la costa porque estaba enfermo, su muerte no fue de manera natural”, añadió.

Rubén Vicente, quien ahora es enemigo principal de todo Coronel Dorrego, trató de defenderse, diciendo que no sabía que era un mamífero y jamás se le cruzó por la cabeza que fuera un delfín, sino que se trataba de un ejemplar parecido, conocido en la zona "Franciscano".

"Fui a pescar como siempre y después de un rato tuve un pique grande. Era temprano, estaba solo yo, y ya estaba aclarando. Peleé un rato y después de 40 minutos apareció (el delfín) cerca de la orilla. No estaba bien y al final lo saqué. Pegó coletazos y traté de tirarlo al agua, pero encaró para la orilla otra vez. Traté de dejarlo y tirarlo al agua dos veces, pero pasaron 10 minutos y seguía ahí, así que me lo llevé”.