“Voy a empezar a matar gente inocente”, se lee en la manta dirigida a AMLO

Una manta dirigida a Andrés Manuel López Obrador apareció cerca de la refinería de Pemex en Salamanca, México. El supuesto líder de un cártel del huachicoleo en Guanajuato, José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”, firmó la manta y amenazó con matar gente inocente informó El Universal.

En la manta se le exige a AMLO que retire elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y de la Policía Federal de lo que el líder del cártel considera “su refinería”.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó a los medios de México que se está analizando si es que esto significa un riesgo para el presidente. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Además, una camioneta naranja fue encontrada cerca del lugar con artefactos explosivos que resultaron falsos.

“Se encontró un vehículo en las cercanías de la refinería de Salamanca. Contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculado al huachicol. Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol”, declaró Ramírez Cuevas.

Las autoridades serán quienes determinen si existe un riesgo o si la amenaza es falsa.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro.”, dice la manta que apareció cerca a la refinería de Pemex en Salamanca.