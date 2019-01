Guaidó y miles piden a militares rebelarse, Maduro exige unidad

Miles de opositores, encabezados por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, salieron a las calles y llamaron a los militares a permitir la entrada de ayuda humanitaria y desconocer a Maduro, quien a su vez los llamó a mantenerse unidos y leales.

“No disparen en contra de un pueblo que exige también por su familia. Es una orden, soldado (...) ¡Basta!. Pensaron que generarían miedo, pero estamos en 5.000 puntos” del país, dijo Guaidó, en la Universidad Central. “Fuerza Armada recupera tu dignidad”, “Maduro usurpador”, rezaban pancartas de manifestantes en varios puntos del país.

A su vez, Maduro comandó maniobras militares en Fuerte Tiuna, donde denunció que “mercenarios desertores” buscan desde Colombia fracturar a la Fuerza Armada. “Unidad monolítica! ¡Moral máxima! Llamo a la Fuerza Armada (...) a una gran renovación, a una gran revolución militar de la moral”, arengó.

La llamada de Trump

Las “grandes protestas” fueron celebradas también por el presidente Donald Trump. “Grandes protestas hoy en toda Venezuela contra Maduro. ¡La lucha por la libertad ha comenzado!”, escribió en Twitter. Y recordó que había hablado horas antes con Juan Guaidó, al que EEUU reconoce como presidente legítimo. “Hoy resalté el sólido apoyo de Estados Unidos a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia”, indicó Trump.

Ambos “acordaron mantener comunicación regular para apoyar el regreso de Venezuela a la estabilidad”, señala la nota.

Sobre la ayuda humanitaria, Maduro la consideró una puerta a una intervención militar norteamericana y atribuyó la escasez a sanciones de EEUU. Washington dijo tener listos 20 millones de dólares para entregar, en alimentos y medicinas, cuya severa escasez agobia a los venezolanos y disparó la migración, cifrada en 2,3 millones de personas desde 2015 según la ONU.

En entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro agradeció el apoyo al presidente ruso Vladimir Putin y señaló que “cada mes” Venezuela recibe armamento ruso, “el más moderno del mundo”. También señaló que no está dispuesto a convocar elecciones presidenciales, pero dijo que un adelanto de parlamentarias sí “sería una buena solución” de la crisis.

Embajadores de Guaidó y Sanciones

Otra acción en medio de la crisis fue la decisión del Congreso de nombrar embajadores en una decena de países que reconocieron a Guaidó. En Argentina, EEUU, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima. Para Perú designó como diplomático a Carlos Scull y ante el Grupo de Lima a Julio Borges.

Carlos Vecchio, máximo representante en EEUU del autoproclamado Guaidó, rechazó la oferta de diálogo de Maduro al considerar que busca “manipular” a la comunidad internacional.

“El diálogo siempre busca manipular, engañar, buscar oxígeno, parar el momento político y luego reprimir. No estamos de acuerdo con un diálogo que sea para engañar”, dijo Vecchio, en Washington.

EEUU aprobó sanciones contra la estatal PDVSA –fuente del 96% de ingresos del país– y congeló cuentas y activos venezolanos, cuyo control entregó a Guaidó.

Maduro contraatacó con el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, que prohibió a Guaidó salir del país y congeló sus cuentas.

“Eso no me quita el sueño. No nos queremos ir del país, queremos que la gente regrese”, aseveró el líder opositor.❧

Periodistas

El fotoperiodista colombiano de la agencia Efe Leonardo Muñoz desapareció con el motorista venezolano José Salas. El Sindicato de la Prensa dijo en Twitter que está en alerta: “Colegas reportan que se lo habrían llevado de la Plaza Altamira” en Chacao, Caracas.

EEUU advierten que tomará represalias