Hombre se quejó de los llantos de una bebé y padre le dio reflexiva lección

El hecho ocurrió en España, cuando un padre recibía casi todos los días mensajes molestosos de un vecino tras los llantos de su pequeña bebé de 19 meses. Sin embargo, este hombre supo cómo responder y fue aplaudido a través de las redes sociales.

El padre publicó los mensajes que les dejaba su vecino a través de Twitter de España.

Nacho Duque, nombre del padre, le dijo a su vecino: "La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo", resaltó en las redes sociales que no es culpa de la bebé, ya que le están saliendo los dientes.

Duque dijo que probablemente no le quedaran ganas de ser padre, puesto que ha vivido una traumática experiencia: “Aunque cinco noches seguidas a grito pelao te vendrían genial”, dijo en las redes sociales en España.

Por último, le manifestó que la próxima vez le abriera la puerta para decirle todo en su cara.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.