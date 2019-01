Trump celebra protestas en Venezuela: "¡La lucha por la libertad ha comenzado!"

Mientras la crisis en Venezuela se intensifica, Nicolás Maduro y Juan Guaidó tensan las cuerdas del poder. A esta lucha se ha sumado Donald Trump, quien apoya abiertamente al presidente del Parlamento venezolano y respalda su autoproclamación como presidente interino. Es más, este miércoles saludó la nueva jornada de protestas que se desarrolló en territorio venezolano, la misma que tuvo como objetivo exigir a las Fuerzas Armadas Bolivarianas el cese del apoyo al chavismo y que permitan el ingreso de ayuda al país petrolero ahogado por una crisis humanitaria sin precedentes.

"Vastas protestas en toda Venezuela hoy contra Maduro. ¡La lucha por la libertad ha comenzado!", destacó Donald Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter.

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

Este miércoles, miles de venezolanos salierona las calles para exigir, al unísono, que los militares se rebelen contra Nicolás Maduro y permitan el ingreso de ayuda humanitaria. Pues hasta ahora, la mayor parte de las filas de las Fuerzas Armadas han mostrado su apoyo al sucesor de Hugo Chávez.

Así, Juan Guaidó manifestó este miércoles que más de 5.000 breves protestas se desarrollaron “en rechazo a la crisis” que atraviesa Venezuela y para reclamar el “cese de la usurpación” que, dice, hace Nicolás Maduro de la Presidencia.

Donald Trump habló más temprano el miércoles con Guaidó, cuyo gobierno reconoció minutos después de que éste se juramentara, para felicitarlo por su "histórica asunción" y ofrecerle todo su respaldo.

Spoke today with Venezuelan Interim President Juan Guaido to congratulate him on his historic assumption of the presidency and reinforced strong United States support for Venezuela’s fight to regain its democracy....