Médico sugirió a mujer tener relaciones 'por la otra vía' para evitar futuros embarazos

Colombia. Una mujer acudió al hospital como todos los meses para el control de su embarazo, pero, no se esperó que su médico tratante le diera una recomendación que ella calificó como falta de ética.

El médico del Hospital de Sabanalarga en Colombia sugirió a su paciente tener sexo anal y así no poner en riesgo su vida, ya que su embarazo era de alto riesgo.

La mujer calificó la sugerencia del médico Guillermo Ashton en Colombia como una falta de respeto y falta de ética profesional.

“Él sustenta su solicitud porque puedo sufrir una preclamsia, no es la primera vez que este médico comete estas situaciones irregulares con las mujeres pacientes”, aseguró la denunciante en Colombia, quien cuenta con 4 meses de embarazo.

“Por qué no tenía la intimidad por detrás para evitar otro embarazo (…) que porque no me cuidé y me dijo que cruce los dedos para que no me mate una segunda preclamsia”, dijo la mujer en una entrevista para la Emisora Atlántico en Antioquia, en Colombia.

La mujer resaltó que no es la palabra que Izquierdo agrede con este tipo de palabras a otras embarazadas.