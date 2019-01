Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

En medio de la crisis en Venezuela, el Parlamento Europeo decidió reconocer este jueves al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como "legítimo presidente interino" de la República bolivariana. Además, esta institución expresa su total respaldo a las políticas que lleve a cabo en su intento de llevar a dicho país a una transición democrática.

"Frente a los acontecimientos de la semana pasada, no podemos permanecer callados. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo", dijo el más alto funcionario de esta institución internacional, Antonio Tajani.

Para Antonio Tajani algunos países si están interesados en el petróleo de Venezuela, pero al Parlamento Europeo solo les preocupa "el sufrimiento de la población".

Sin embargo, en medio del debate, el eurodiputado Esteban González dijo que los demás países de la Comunidad Europea deberían no esperar mucho tiempo para tomar una decisión como esta.

“Si Maduro es un tirano, no podemos darle un plazo para que convoque a elecciones, no podemos pedirle que dialogue, ni esperar que rectifique”, dijo Esteban Gonzales."Europa no puede ser equidistante cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia”, sentenció.

El Parlamento Europeo rechazó en el mismo comunicado cualquier propuesta o intento que pueda implicar el uso de la violencia para resolver la crisis en Venezuela. Además apoya la creación de un grupo de contacto internacional que pueda funcionar como mediador en la convocatoria de las elecciones.

Se espera que el régimen de Nicolás Maduro responda en las próximas horas a través de sus funcionarios públicos o sus canales oficiales. Sin embargo, en Venezuela se viene dando una multitudinaria marcha pacífica.

Esto fue el mensaje que Antonio Tajani brindó a los medios de comunicación y posteriormente publicó en su cuenta oficial de Twitter.