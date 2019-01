“¿No puedes hacer una taza de té?”: la brutal agresión grabada de una mujer a sus 3 hijas

No soportó más. En Argentina, una menor de 14 años se armó de valor para acusar a su madre de violencia familiar luego de grabar uno de los episodios de agresión que ella y sus dos hermanas menores sufrían a manos de la mujer.

Según contó el padre de las niñas, de 14, 12 y 9 años de edad, la mayor de ellas captó los precisos momentos en que se produzco el último acto violento contra ellas en la casa donde vivían.

"Me hizo mal al alma y al corazón", contó el hombre al medio Crónica, según cita el diario El Clarín.

Como puede verse en las imágenes, la madre le reclama a una de sus hijas, la de 12 años, porque aparentemente esta se estaba demorando un poco en realizar una taza de té.

“La conc.. de su madre, hija de pu.. Hacete una pu.. taza de té. ¡Qué te cuesta hacerte una taza de té! Decime qué te cuesta, ¿no sabés lo que es hacer una taza de té?”, le gritaba la mujer a la menor mientras le lanzaba varios golpes en el cuerpo.

En un momento, la adolescente de 14 años que grababa con el celular se armó de valor y dijo "¡basta!", sin embargo, su madre la amenazó vociferando "Vos cállate que te voy a reventar la cabeza". Fue en ese momento que la jovencita guardó el teléfono para no ser descubierta.

El portal El Doce informó que tras recibir la grabación por parte de su hija, el padre hizo la denuncia contra su expareja por violencia doméstica en la comisaría de Morteros, por lo que tiempo después el fiscal de feria de San Francisco, Bernardo Alberione, ordenó intervenir el hogar y retirar a las tres hermanas.

El padre contó que ya antes había recibido los reclamos de sus hijas sobre presuntas agresiones por parte de su madre, sin embargo, no había modo de comprobarlas hasta el video. Lo que más le indignó fue que la niña de 9 años, quien observa el hecho violento junto al sillón, tiene problemas de salud desde que nació y el médico recomendó que evite todo tipo de golpes en la cabeza, sin embargo, según la niña, su madre lo hace repetitivamente.

"(...) llorando me contó 'a mi me pega en la cabeza y el doctor me había dicho que no me tenía que golpear la cabeza. Nos va a matar'", agregó el padre.

Se supo que él no vive con las menores ya que luego de la separación se le impuso una orden de restricción. Asimismo, pudo confirmarse que el hombre había estado antes en prisión, pero no se detalló el delito que cometió.

El fiscal indicó que las menores permanecen por ahora bajo la custodia de la abuela para evitar las posibilidades que se produzcan eventos similares a los observados en el video.

Asimismo, Alberione detalló que las investigaciones siguen en curso ya que quieren esclarecer si las agresiones contra las menores son constantes o se trata de un hecho aislado. Hasta el momento no hay detenidos.

A continuación el video que edito el diario El Clarín. Se vuelve a advertir que el material puede contener escenas sensibles.