Primeros resultados de la autopsia hecha al cuerpo de peruana hallada muerta en Argentina

La causa de muerte de la odóntologa peruana Gisella Solís Calle parece llegar pronto a su punto de esclarecimiento. El día de ayer la policía de Argentina halló su cadáver en un cementerio de La Plata luego que sus familiares denunciaran su desaparición desde hace dos semanas.

El portal Infobae obtuvo acceso a los primeros resultados de la autopsia realizada al cadáver de la mujer, los cuales ya se encuentran en manos de la fiscal encargada del caso.

El primer detalle que se resalta es que el cuerpo no presenta ningún tipo de lesión ya sea de ataque o por intento de defensa, por lo que se piensa que Solís habría sido asfixiada con un objeto que no dejara marcas, como puede ser una almohada. Para ello se le realizó muestras de sus vías aéreas con el fin de corroborarse o descartar el ahogamiento, el cual puede comprobarse si existió colapso de los alveolos, algo común en los casos de asfixia.

No obstante, no se descarta la teoría del envenenamiento, el cual aún debe comprobarse a través de otros exámenes toxicológicos ya que no se le halló contenido gástrico, es decir que no había nada en su estómago.

Por otro lado, los forenses afirman que se encontró "fauna cadavérica" (microbios y/o insectos propios del lugar) en el cadáver, por lo que se detalla que los órganos se encuentran en proceso de descomposición. Esto refuerza la teoría sobre que la peruana habría sido asesinada y enterrada el mismo día en que sus familiares denunciaron su desaparición.

Avances en la investigación del crimen

El citado portal informó que la policía tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona donde fue hallado el cadáver envuelto en sábanas y enterrado a 40 centímetros de profundidad en un terreno al costado de la ruta provincial 19, a unos 2 kilómetros de la autopista Buenos Aires, La Plata.

Los registros captaron el paso de la camioneta Nissan Terra de color amarillo, la cual sería la misma que le pertenece al novio de la odontóloga, Abel Casimiro Campos, en el momento en que se presume que trasladaba el cuerpo sin vida con el fin de enterrarlo.

Asimismo, no se descarta que el principal sospechoso haya actuado en complicidad con alguien más, ya que entre los testimonios brindados por allegados a Casimiro Campos habrían versiones contradictorias y otras que se han verificado como falsas en el transcurso de la investigación.

La desaparición

La familia Solís denunció la desaparición de la odontóloga el pasado 16 de enero luego que la mujer los llamara para comunicarles que se había decidido separar de Casimiro Campos tras haber descubierto que este mantenía otra familia en la ciudad de Lobera. A partir de este evento no se supo nada de Gisella Solís.

En su casa encontraron dos copas vacías en la cocina y su habitación sin arreglar, lo que a sus parientes les pareció sumamente extraño. Todas las sospechas caían sobre su pareja, sin embargo, cuando fue citado a declarar a la policía sobre el caso se suicidó.

"La quería encontrar viva, era mi ilusión. Este desgraciado mató a mi hermana", aseguró ayer Mariela Solís.