AMLO da ultimátum a los funcionarios de su gabinete [VIDEO]

AMLO habló fuerte y claro. El presidente de México aseguró que mañana 30 de enero es el último día para que todo su gabinete federal haga pública su declaración de bienes jurados. De lo contrario, no podrán continuar en el gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ya conversó con los integrantes de su equipo sobre este ultimátum.

"Ya está hablado, hay una fecha límite. El 30 de enero el que no se presente en declaración patrimonial, el que no haga público no podrá trabajar en el gobierno. Tienen hasta el día 30", expresó el mandatario de México al ser consultado acerca del tema.

Ola Sánchez Cordero y Josefa González, tiulares de Gobernación y de Medio Ambiente, respectivamente, hasta la fecha no han hecho pública sus bienes patrimoniales. Por su parte, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, decidió no hacer públicos sus posibles conflictos de intereses. Lo propio hizo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

Vale recalcar que el pasado 4 de enero AMLO hizo pública su declaración de bienes, así como los de su esposa, Beatriz Guitérrez Müller. Aquella vez el presidente de México hizo de conocimiento público que recibe un sueldo de 108 mil 744 pesos al mes. Y su esposa percibe un salario de 117 mil 500 pesos.

Además, AMLO dejó claro que las estadísticas podrían ser comprobadas por los mexicanos en varias páginas de internet, como Declaranet. Es en este portal en el que no es posible encontrar la información patrimonial de personajes como César Yañez Centeno, Lázaro Cárdenas Batel y Jesús Ramírez Cuevas.

#ConferenciaPresidente | El #PresidenteDeMéxico presentó su declaración de bienes patrimoniales ante la @SFP_mx—donde se incluye el patrimonio de @BeatrizGMuller



"No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que está escriturada a nombre de mis hijos"

