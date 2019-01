El testimonio de un niño con epilepsia detenido y violentado por el régimen de Maduro

Ni los niños se salvan de la represión y la dura crisis en Venezuela. Un video que se volvió popular en las redes sociales demuestra el grado de abuso al que fueron sometidos más de 80 menores de edad retenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Uno de ellos cuenta la tragedia que le tocó vivir durante su cautiverio.

"A mí me daban golpes y golpes porque yo no lloraba", relata el niño a los medios locales en un video que se popularizó rápidamente a través de Twitter. Al ser preguntado sobre quiénes eran aquellos que los agredían, este respondió que fueron las guardias mujeres.

El niño de Venezuela pedía que paren el abuso. Por qué los iban a seguir golpeando si es que ya estaban detenidos, se preguntaba él. Sin embargo, los soldados del régimen de Nicolás Maduro lo seguían atacando.

"Yo le pedí que no me golpeen en la cabeza porque sufro de epilepsia. '¡Cállate! Tú eres un detenido! Me respondieron", denuncia el menor.

La organización Primero Justicia utilizó este trágico testimonio para pedir a la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet que se pronuncie ante los actos de abuso que se vienen dando en medio de la crisis en Venezuela y que son perpetrados por el régimen chavista.

Señora @mbachelet este niño que fue detenido por la fuerzas de la dictadura acá narra cómo fue maltratado junto a otros menores de edad por parte de la Guardia Nacional , ¿seguirá usted permitiendo estos delitos de lesa humanidad? Es hora de que se pronuncie @ONU_derechos @ONU_es pic.twitter.com/ue8tCzMPVa — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) 29 de enero de 2019

Denuncian que régimen de Maduro arrestó a niños con cáncer y hasta síndrome de Down

Miembros de la ONG Coalición por los Derechos Humanos denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a más de 80 niños durante las protestas que se dan en medio de esta dura crisis en Venezuela.

Más indignante aún es que algunos de estos menores de edad sufren de cáncer y otros tienen síndrome de Down. Sin embargo, los militares los arrestan, los violentan y los tienen en cautiverio durante un largo tiempo, según denuncia dicho organismo.

"Los defensores de derechos humanos estamos colapsados" afirmaron en rueda de prensa. Sin embargo, la cifra cambia constantemente debido a los juicios que se van realizando. En estos mismos los niños son quienes reciben las sentencias.

Aproximadamente el 10 % de los menores detenidos fueron liberados, mientras el resto tiene medicas cautelares. Las principales denuncias sobre detención de niños con cáncer y síndrome de down están en el estado de Cojedes.