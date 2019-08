Joven de 20 años murió tras comer tallarines cocinados hace cinco días [VIDEO]

En Youtube, un canal especializado en casos de medicina, se presentó la historia de un joven estudiante de 20 años, que murió por una complicación en el hígado tras comer pasta que no había sido conservada adecuadamente.

AJ, nacido en Bélgica, vivía en un cuarto que compartía con uno de sus compañeros. A fin de ahorrar tiempo y dinero, solía cocinar fideos con salsas preparadas, como recreó el canal de Youtube. Dejaba que la comida se enfriara y luego la metía a la nevera.

Sin embargo, según el video de Youtube, a veces el universitario de 20 años olvidaba guardar los recipientes con tallarines en la refrigeradora. Su compañero bromeaba con la idea de que algún día tendría una infección gástrica.

Un día, AJ olvidó guardar un táper que contenía su comida. El recipiente permaneció dos días fuera. Su amigo, creyendo que había sido preparado ese mismo día, guardó los fideos en la nevera.

Al cabo de tres días, cinco después de que cocinara la pasta, el estudiante veinteañero comió los tallarines. Sintió que la salsa olía extraño, pero pensó que se debía a que había utilizado otra marca, según el canal de Youtube.

Durante todo el día el joven sufrió de gases, padeció de dolor y vomitó. Él tenía claro que los fideos habían estado malogrados. Tomó un medicamento para el malestar de estómago, esperando recuperarse. Al día siguiente, su amigo lo encontró desmayado. Tenía la piel y los ojos amarillos.

El canal de Youtube explica que el joven de Bélgica presentaba ictericia. Esto era consecuencia de una intoxicación alimenticia que había provocado insuficiencia hepática.

El amigo de AJ llamó a Urgencias. Los médicos, al ver a un estudiante joven, que no tomaba pastillas y que no tenía un historial de problemas de salud, pensaron que el daño en el hígado se debía a una intoxicación por ingesta de alcohol. Las pruebas de sangre descartaron eso. En pocas horas empezaron a fallar los riñones y el sistema inmune ya no respondía a los antibióticos.

El universitario murió.

La autopsia estableció que su muerte se debió a la bacteria Bacillus cereus, un agente que también provoca gastritis. En el caso del estudiante de 20 años, los médicos identificaron una toxina cereulida, que, junto con la bacteria, generaron una mortal acumulación de grasa en el hígado del universitario de Bélgica, informó el canal de Youtube.

