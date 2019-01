AMLO lanza plan para fomentar la lectura en México

La pequeña ciudad mexicana de Mocorito, en Sinaloa, fue el escenario para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presente la Estrategia Nacional de Lectura.

A cargo de la Coordinación General de Comunicación Social, la campaña que anunció AMLO será lanzada en medios de comunicación de México. El gobierno federal no dio detalles sobre la inversión de la compaña ni qué personajes participarán de ella.

Entre los puntos de este plan en México destaca la búsqueda por desterrar la idea de que leer es aburrido, que los libros están a la mano y con un costo accesible, además de convertir la lectura en un vehículo para la paz.

Durante la presentación del plan, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó: “estamos promoviendo la lectura, porque necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales. No solo de pan vive el hombre… la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. No el lujo barato, la ropa de marca, las alhajas, la troca, eso es efímero. Por eso es muy importante el fortalecimiento de los valores”.

Puntos clave del plan, según el gobierno de México:

- La estrategia busca reforzar el hábito de la lectura en la infancia y en la adolescencia de los mexicanos para convertirla en una práctica placentera, que abre posibilidades de conocimiento.

- Otro objetivo es reforzar y mejorar la compresión de los textos. Esto desde la interpretación de las ideas simples, hasta la discusión y crítica de las ideas complejas. En ambos puntos intervendrá la Secretaría de Educación Pública.

- Se busca lograr que los libros se encuentren a la mano, a costos asequibles, y que además las bibliotecas no estén asociadas al aburrimiento. En ello tendrá injerencia el Fondo de Cultura Económica (FCE) y diversas áreas de la Secretaría de Cultura.

- El gobierno de México enviará la estrategia a los medios de comunicación.

Quien también acompañó a AMLO a la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura fue Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México.

“La lectura es la paz. Nadie que está leyendo está agrediendo, está pateando a alguien”, dijo Gutiérrez Müller.

Luego de exhortar a los asistentes a la presentación a leer todos los géneros literarios, la también escritora y asesora honoraria de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México explicó que “un libro puede ser un camino para ser mejores personas y mejores mexicanos”.

Por su parte, Eduardo Villegas Mejía, coordinador de la Memoria Histórica de México, apuntó que la Estrategia Nacional de Lectura estará basado en tres ejes rectores.

El primer eje se centrará en la etapa formativa, en el que la Secretaría de Educación Pública trabajará el mejoramiento de los textos de educación básica.

El segundo punto es que el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas promoverán la lectura como un hábito en los lugares públicos.

Finalmente, se emprenderá una estrategia de comunicación para fomentar la lectura en México con el fin de salir del penúltimo lugar como lectores. Y es que, con relación a datos de la UNESCO, México se encuentra en el puesto 107 de 108.

Mira los detalles de la presentación del plan aquí: