EE.UU. le entregó cuentas de Venezuela a Juan Guaidó

Venezuela en crisis. El régimen de Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Después de exhortar a las demás naciones a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país petrolero, el gobierno de Estados Unidos le ha dado el control de las cuentas bancarias del Estado venezolano que están en territorio norteamericano.

El legislador Marco Rubio anunció, a través de su cuenta de Twitter oficial que Estados Unidos ha puesto a disposición de Juan Guaidó las cuentas del Estado venezolano debido a que el país norteamericano respalda al líder opositor. Este hecho se da en medio de la crisis en Venezuela.

"Estados Unidos ha dado el control de las cuentas bancarias estadounidenses del gobierno venezolano y del banco central venezolano al gobierno legítimo del presidente interino", escribió el senador de Estados Unidos Marco Rubio en su cuenta oficial de Twitter.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido.https://t.co/W1OaLjaabw #WinterIsComing