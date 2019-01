Estados Unidos: Expresidente de Starbucks postularía a las elecciones 2020

Estados Unidos realizará elecciones generales el próximo año. En la antesala de la campaña presidencial, Howard Schultz manifestó su deseo de postular a la presidencia de su país.

Howard Schultz anunció que postularía como candidato independiente, aunque anteriormente se había confesado simpatizante del partido Demócrata, opositor a Donald Trump.

“Amo a nuestro país, y estoy considerando seriamente postularme para Presidente como independiente centrista”, reveló en su cuenta oficial de Twitter. El exejecutivo de la empresa Starbucks adujo que los dos partidos no habían podido brindar resultados satisfactorios a los ciudadanos de Estados Unidos.

Además, criticó que el partido Demócrata había virado “demasiado hacia la izquierda”. “Este momento es como ningún otro. Nuestros dos partidos están más divididos que nunca. Analicen cómo podemos reunirnos para crear oportunidades para más personas”, concluyó.

Howard Schultz es natural de Brooklyn, Estados Unidos, tiene 65 años, es multimillonario y renunció a su puesto como presidente en Starbucks después de estar en ese puesto por 10 años seguidos.

Por su parte, Donald Trump, no dudó en enfilar sus críticas contra él, debido a que el exdirectivo de Starbucks dijo que el mandatario norteamericano no estaba cualificado para ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos.

“¡Howard Schultz no tiene las agallas para postularse a presidente! Lo vi anoche en 60Minutes y estoy de acuerdo con él en que él no es la "persona más inteligente". ¡Además, Estados Unidos ya tiene eso! Sólo espero que Starbucks todavía me está pagando su alquiler en Trump Tower”, escribió Donald Trump, refiriéndose a las declaraciones del exejecutivo norteamericano.

Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!