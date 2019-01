Israel rechaza a Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

La crisis en Venezuela desde el ámbito político e internacional se incrementa en los últimos días. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicó que su país reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la nación caribeña.

De esta forma Israel muestra su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, quien tiene como principales aliados a China y Rusia, Turquía y Bolivia. A diferencia de Guaidó que encontró en Estados Unidos, gran parte de Latinoamérica y la Unión Europea un duro apoyo político.

“Israel se une a Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de América Latina y países de Europa en reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela” dijo Benjamin Netanyahu en su mensaje publicado en Twitter.

Esta no sería la primera vez que un acontecimiento incrementa el conflicto entre ambas naciones durante el periodo de crisis en Venezuela. En 2009, Hugo Chávez expulsó a los diplomáticos de Israel durante la operación militar Plomo Fundido en la Franja de Gaza.

Países como Francia, España y Gran Bretaña exigieron al presidente Nicolás Maduro que convoque a elecciones limpias en Venezuela dentro de un plazo de 8 días. De no hacerlo, reconocerá a Juan Guaidó como presidente.

El canciller Jorge Arreaza, en nombre del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, rechazó este ultimátum. Además, volvieron a acusar a Estados Unidos de orquestar un golpe con la ayuda de la oposición que haga caer la dictadura.

