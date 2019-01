Grabó al médico que atendía a su mamá en estado de ebriedad mientras ella se moría

Indignación en Argentina. Un hombre grabó en completo estado de ebriedad al médico que se encargaría de atender a su mamá, quien estaba a la espera de terapia intensiva. La grabación del caso ha sido compartida en diversas plaformas como YouTube.

Como puede observarse en el video, el joven de 32 años le increpa al galeno las condiciones en las que se estaba presentando en el Sanatorio Mayor de Santa Fe donde su madre se encontraba internada desde hace diez días.

La grabación evidenció que al galeno, quien respondería al apellido de Alarcón, le costaba articular mucho las palabras que decía, además estaba con el cierre del pantalón abajo y tenía toda la ropa desordenada. No obstante, el profesional de la salud intentó justificarse aduciendo que recién se había levantado y por ello de su mal aspecto.

Según el relato del joven que recogen los medios locales, en una escena que no fue captada con el celular, el médico habría agredido a él y a su padre, a quien propinó un puñete en el rostro. Horas después su madre murió.

"Cuando entra el médico me doy cuenta de que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba, decía incoherencias. Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en que se encontraba. Después, lo golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga", narró el hijo a la radio Aire de Santa Fe.

Tras lo sucedido en el cuarto donde se encontraba mujer, el joven y su padre llamaron a la Policía y realizaron la denuncia por negligencia, motivo por el cual el fiscal Roberto Apullán ordenó la captura del médico acusado.

El día de ayer, Alarcón fue puesto en libertad luego de pasar los exámenes de sangre y orina ya que se consideró que no hay peligro procesal en la investigación que se le sigue por homicidio culposo.

Juan, el hijo de la presunta víctima de negligencia médica, reveló que su madre asistió al Sanatorio Mayor de Santa Fe donde se encontraba estable y bajo un tratamiento de encefalopatía multifocal regresiva que los médicos le aseguraron podía curarse. Sin embargo, una medicina mal administrada produjo el agravamiento de la salud de la paciente por lo que tuvo que requerir terapia intensiva y dicho turno se encontraba a cargo del cuestionado galeno.

Esta es la grabación de YouTube que pondría en evidencia el mal accionar del doctor.