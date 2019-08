Canadá decide retirar a su actual embajador de China por declaraciones del caso Huawei

El gobierno de Canadá informó que su embajador en China aceptó presentar su renuncia a petición del primer ministro Justin Trudeau a causa de los polémicos comentarios que emitió el diplomático en referencia a Meng Wanzhou, la alta dirigente e hija del fundador de la empresa de telecomunicaciones Huawei.

“Anoche le pedí a John McCallum que me presentara su renuncia al puesto de embajador de Canadá en China y la acepté”, informó sin mayores detalles el primer ministro canadiense a través de un comunicado, según recoge el portal El Observador con información de la agencia AFP.

PUEDES VER Guerra tecnológica entre EEUU y China

A su vez, Trudeau añadió que será el jefe adjunto de misión en la Embajada de Canadá en Pekín, Jim Nickel, quien asumirá la funciones del saliente embajador.

La figura de McCallum entró en cuestionamiento cuando dijo que Wanzhou tenía un “expediente muy sólido” para impugnar su extradición a los Estados Unidos, es decir, evitarla. No obstante, luego intentó retractarse afirmando que sus palabras se habían malinterpretado.

“Siento que mis palabras sobre las acciones judiciales contra la señora Meng hayan creado confusión. Me he expresado mal (...) No reflejan fielmente mi postura sobre esta cuestión. Como el Gobierno siempre lo ha dicho con claridad, no ha habido ninguna intervención política en este caso”, agregó McCallum días antes, recoge el citado medio.

PUEDES VER Varios países están prohibiendo el uso de celulares Huawei

Meng Wanzhou fue detenida el 1 de diciembre en la ciudad de Vancouver a solicitud de los Estados Unidos debido a que afirmaban que la compañía china Huawei Technologies había pasado por encima las sanciones comerciales que el gobierno de Trump había impuesto a Irán.

Washington anunció que antes del 30 de enero presentará una solicitud de extradición para Meng Wanzhou, quien ahora se encuentra en Vancouver. Desde este evento, China respondió deteniendo a los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor, aduciendo que representaban un "riesgo para la seguridad nacional", aunque Canadá lo tomó como una presión para la liberación de la directora financiera de Huawei. Desde entonces la tensión de las relaciones entre Otawa y Pekín sigue en vigencia.